Adfærdsrådgiver: »Velkommen i spiralen. Så let som ingenting tager den dig som gidsel i dit eget liv«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Store forandringer, både de gode og de dårlige, er summen af adfærd. Summen af små banale handlinger.

Hvis du f.eks. drikker en caffe latte mindre om dagen, kan du tabe dig i omegnen af 10 kilo på et år. Du kan også investere de 35 kroner i aktier fremfor varm sødmælk. Den beslutning vil efter 20 år med stor sandsynlighed kunne give dig over 500.000 kroner ekstra i portemonnæen.

BLÅ BOG Morten Münster Født 1980. Er adfærdsrådgiver, foredragsholder og forfatter til bogen ’Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag’ fra 2017

Men de små skridt har faktisk endnu større potens. For handlinger bliver til vaner. Og vaner trækker renter. Og renter trækker nye renter. Forbedrer du dig f.eks. 1 procent om dagen, vil du på et år blive 37 gange bedre. Eller 37 gange tykkere, hvis det er kilo, vi taler om. Eller 37 gange mere stresset.

Det er et tankeeksperiment, det er klart. Personligt ville jeg eksempelvis veje 3.330 kilo, når jeg ankom til nytårsaften i en kørende sofa, hvis regnestykket skulle passe. Men pointen er, at det er i de små beslutninger, kimen til de store forandringer ligger.

Mange Forældreintraer små kan sagtens gøre en stor å. Ligesom en caffe latte kan gøre dig 10 kilo tungere, og dit skrivebordsjob kan give dig diabetes 2

Tag en valgfri håndfuld af verdens største problemer, og du vil med det samme se, at de følger denne logik. Klimakrise, ’fedmeepedemi’, stress. Det er jo ligegyldigt, om jeg flyver én gang, drikker ét glas rødvin mere, bliver sent på arbejde én gang.

Forandringen kommer krybende, og hvert skridt føles ligegyldigt, fordi dets konsekvenser er usynlige og langsommelige. Derfor får de sjældent den fornødne respekt, og det kan ende helt galt.

For den ene overarbejdsdag bliver let til flere. Og denne nye vane resulterer i dårlig nattesøvn, som resulterer i dårligere kostvalg, som resulterer i mindre effektivitet, som resulterer i mere overarbejde. Velkommen i spiralen. Så let som ingenting tager den dig som gidsel i dit eget liv.

Du tager på, får mindre selvrespekt, får pludselige angstanfald og mister overskuddet til at tale med din ægtefælle og få prioriteret dine børn, som du gerne vil. Én fredag ender du igen med at købe pølsehorn til fællesspisningen i børnehaven, imens du ser alle de andre forældre komme anstigende med hjemmelavet bulgursalat og store smil. Du bryder fuldstændig sammen, når du kommer hjem og kan ikke stoppe med at hulke. Du opsøger en psykolog. Du er officielt brudt ned med stress.

Alle problemer ser overordnede ud, når vi ser dem på afstand. Overvægt handler om ’vores kostvaner’. Et godt ægteskab handler om ’kommunikation og respekt’. Stress handler om ’balance mellem resurser og krav’.

Men hvis vi zoomer ind på billedet, får vi øje på de millioner af pixels, som billederne er lavet af. Det er her, at kostvaner handler om broccoli, ægteskab handler om øjenkontakt, og stress handler om pølsehorn. Punkterne er i sig selv ligegyldige, konsekvensløse og pinagtigt små.

Kan et menneske blive stresset af et pølsehorn? Selvfølgelig ikke. Kan bittesmå ligegyldige ting tilsammen bidrage til én stor reaktion? Selvfølgelig kan de det.

Eksemplet med pølsehornet er faktisk et rigtigt et, jeg har fået lov at bruge. Jeg kom til at tænke på det, da Stresspanelets forslag om at lukke Forældreintra kom under behandling.

Ro på, dette bliver ikke et partsindlæg i debatten om sammenhængen eller mangel på samme mellem Forældreintra og stress. Jeg har ingen masochistisk drøm om at blive en Twitter-piñata, og Debatland har allerede været i kollektivt spagat over forslaget. Men Forældreintra er et godt eksempel på, hvad der sker, hvis man bliver konkret og taler om pixels og pølsehorn.

Debatredaktøren på Berlingske, Anne Sophia Hermansen, var hurtig med indlægget: ’Luk Stresspanelet’. Christiane Vejlø, der er formand for regeringens dataetik-udvalg, spurgte på Twitter, om vi nu også skulle indføre hestevogne.

Satiremediet Rokokoposten skrev ugen efter, at panelets anden anbefaling var at afskaffe børn, hvilket, indrømmet, er ret sjovt. Imens gik ord som ’beskæmmende’, ’latterligt’ og ’respektløst’ igen i diverse medier, hvor alle pludselig var udstyret med holdninger, kæppe og tastaturer. Og ingen havde tænkt sig at nævne, at det blot var ét forslag af 12.

Men hvor var alle de mennesker henne med kritik og forslag, da vores venner i Ledelseskommissionen udkom med deres 37 anbefalinger i juni sidste år? Der var helt stille. Stilheden har nu den enkle forklaring, at vi alle var faldet i søvn. På trods af kommunikative højdepunkter undervejs som f.eks., at »Ledere af fagprofessionelle skal i dialog med medarbejderne udøve faglig ledelse baseret på evidens«.