Sarah Glerup: Nej tak. Jeg vil hverken kaldes en spasser eller en pylrerøv

Jeg har modtaget adskillige perfide kommentarer, siden jeg blandede mig i debatten om DR’s programserie ’Danmarks lækreste spasser’. Men det eneste, jeg ønsker, er, at vi, der tilhører en minoritet, får ret til at definere os selv.

I tirsdags sluttede DR 2’s programserie ’Danmarks lækreste spasser’ med et stort opsat liveshow i DR’s koncertsal. Skarpe iagttagere vil bemærke, at denne sidste episode havde skiftet navn til ’Danmarks lækreste – med et handicap’. Dermed svarede DR tilsyneladende nej til det spørgsmål, de selv har sat på dagsordnen med programmet:

BLÅ BOG Født 1985.Cand.mag. i film- og medievidenskab. Kommunikationsmedarbejder hos Enhedslisten på Christiansborg. Tegner jævnligt om sine minoritetsperspektiver og vandt Pingprisen i 2014 for sin blog Det Sarahkastiske Hjørne

»Må man kalde os, der har handikap, for spassere?«.

Som en af dem, der offentligt har takket nej til spasserkasketten, burde jeg være begejstret, men jeg føler mig mest af alt træt. For mig har det nemlig aldrig handlet om at lave en facitliste over rigtige og forkerte ord – det kan man ikke, for ord betyder forskellige ting i forskellige situationer – men om alles ret til at definere sig selv, også som minoritetspersoner.

Og hvis de seneste ugers debat har gjort noget klart, så er det, at den ret på ingen måde er vundet endnu.

Selv om én deltager med handikap vandt i programmet, har vi altså – som minoritet – tabt

Jeg blandede mig tidligt i debatten via et åbent brev i Jyllands-Posten til seriens hovedperson, Mulle. Hun vil gerne tituleres spasser, og det skal hun selvfølgelig selv bestemme. Imidlertid blev Mulle ikke på sin egen banehalvdel, men dømte i programserien og i pressen de af os, der ikke vil kaldes spassere, for nogle »pylrerøve«, der »piver«. Samme prædikat gav hun transpersoner, der vil have deres køn respekteret.

På den måde kobler Mulle sig på den trend, der går ud på at afvise ’politisk korrekthed’ og såkaldt ’krænkelseskultur’. Trenden sparker per definition nedad, for den lægger altid skylden på den person, der bliver ked af det over eksempelvis at blive anråbt spasser. Vi skal jo bare lade være med at være sarte og krænkelsesparate.

På den måde bliver det utroligt svært at sige noget som helst kritisk, når man tilhører en (eller flere) minoriteter. Det bliver svært at sige fra. Da jeg meldte ud, at Mulle har ret til at blive kaldt spasser, men at jeg og andre må have samme ret til at slippe for det, fik jeg således prompte hug.

»Du er jo i den grad selvstigmatiserende ved ganske uopfordret at kræve en offerrolle«, meddelte en læser i Jyllands-Postens kommentarfelt.

Men det forstår jeg ikke. Vejen til ikke at blive offer er vel netop at sige fra og sætte grænser? En anden anbefalede mig at få »overskud til at få noget positivt ud af tilværelsen«.

Det er bare svært at se det positive i, at mit nøgterne ønske om at blive tiltalt ’Sarah’ i stedet for ’spasser’ bliver mødt med tilbud om tudekiks eller en uønsket bonusevaluering af mit udseende: »Du er ikke en lækker spasser. Langtfra«, som en skrev.

Jeg er ikke enig i programseriens pointe om, at den bedste måde at stoppe skolegårdsmobning med skældsordet spasser er at tage det på sig og gøre det til en joke. Jeg synes egentlig hellere, man skal bede mobberne om at stoppe. Eksemplet med skolegården er ikke mit eget – det er ét, Mulle selv fremfører i programmet. Og det er ét, som DR 2’s programdirektør gentog i Radio24syv.

Det bringer mig til spørgsmålet om DR’s rolle i debatten. Fra starten har DR tørret S-ordet af på Mulle. Det er hendes show og hendes valg, har det lydt på repeat. Men hvis DR virkelig mente det, hvorfor har de så ændret titlen på det sidste afsnit i programserien?

Hvordan kan nogen seriøst svare endegyldigt ja eller nej til, om de kan falde for en person med et handikap – medmindre vi er at betragte som endimensionale karikaturer?

Mulle har ikke skiftet mening, så konklusionen må blive, at det er DR’s ord og ikke hendes. DR respekterer altså ikke Mulles ret til at definere sig selv – og de respekterer heller ikke min. Det blev skåret ud i pap, da DR’s Aftenshowet lod seerne stemme om, hvorvidt man må kalde mennesker med handikap for spassere. Så er retten til at definere sig selv definitivt taget fra os, det handler om, og lagt i hænderne på flertallet. Det føles – nu vover jeg at skrive det! – som et overgreb.

Er der slet ikke kommet noget godt ud af DR’s anstrengelser? Flytter programserien ikke fordomme ved at vise, at mennesker med handikap også kan gå op i udseende og have kærester og tage en uddannelse? Jo, hvis man tror, at vi med handikap altid sidder alene derhjemme og spiller videospil, så er det muligt, at DR 2 får ens hjerne til at eksplodere.