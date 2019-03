Forkvinde for fonden En god start i livet: Alle har ret til en tryg og sikker fødsel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En kvinde ligger på en fødestue og skriger på en epiduralblokade. Smerterne er blevet for uoverkommelige, og hun har ingen idé om, hvorvidt hun føder om 2 eller 20 timer. Kvinden er førstegangsfødende og har intet begreb om, hvad det er, kroppen gennemgår lige nu. Derfor er hun ikke i stand til andet end at gå i smertepanik.

Dette er ikke et tænkt eksempel, det er taget fra virkelighedens fødestuer derude, hvor danske kvinder i stigende grad føder på uoplyst grundlag. Men det er hverken mor, barn eller samfund tjent med. Den forebyggende indsats med forældre- og fødselsforberedelse er stærkt underprioriteret.

Der er megen usikkerhed, angst og bunker af uafklarede spørgsmål forbundet med en fødsel

Selv om Danmark er et af verdens sikreste steder at føde, og vi bruger megen tid på opsporing af risikofødsler og støtter de særligt sårbare gravide, er tiden inde til at prioritere omsorg og tryghed for alle fødende. Der er megen usikkerhed, angst og bunker af uafklarede spørgsmål forbundet med en fødsel, og vi ser det særligt hos førstegangsforældre.

I dag varierer det fra region til region, hvad de fødende bliver tilbudt af forberedelse – nogle steder bliver man inviteret til to aftener i et auditorium proppet med op mod 100 mennesker. Det er ganske enkelt ikke godt nok, der er brug for meget mere end det, uden at de vordende forældre føler sig nødsaget til at gribe til lommen for at betale nogle af de mange ganske fine egenbetalte kurser. En god fødsel skal være for alle i samfundet – ikke kun de velstillede. Derfor bør den kommende sundhedsreform prioritere netop fødselsforberedelser.

I Holstebro har de tilbudt kommende forældre et udvidet forløb på halvandet år – både inden og efter fødslen – hvor en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en bankrådgiver og en jordemor har teamet op om at lave en helhedsindsats for at forberede de vordende forældre på alle aspekter i livet med et barn. Sidegevinsterne ved det forløb viste sig at være færre skilsmisser, færre udsatte børn og mindre misbrug og vold i familierne.

Hvis en gravid kvinde er stresset, trænger hendes stressrelaterede hormoner ind i det ufødte barns blodomløb og påvirker barnet. Et højt stressniveau giver den gravide øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, diabetes og psykiske lidelser. Det har derfor stor betydning, at kvinden er i balance.

Angst og depression kan have fatale konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Nogle kvinder er så bange for at føde, at de vælger at få foretaget kejsersnit. Hvis kvinden får hjælp til at få bearbejdet sin angst, ender det ofte med en vaginal fødsel og en glæde over, at det lykkedes at føde uden en operation.

Hver anden kvinde har en kompliceret fødsel. En ud af tre fødende kvinde får vestimulerende medicin, og tallet er det samme for dem, der får sat fødslen kunstigt i gang, og hver femte barn bliver sat i verden ved kejsersnit. Faktum er, at jo færre indgreb, jo mindre risiko for at barnet får gulsot, infektioner eller problemer med stofskifte og amning. Gravide er i snit sygemeldt 48 dage om året, mens ikkegravide er sygemeldt 8,5 dage. De hyppigste årsager er smerter i bevægeapparatet, kvalme, træthed og søvnproblemer. Sygemeldinger i graviditeten er estimeret til at svare til 4.000 fuldtidsstillinger per år.