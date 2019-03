Nordmand til generalsekretær for Nordisk Råd: Hvorfor så imponeret over Danmark?

Kære Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Råd. Jeg har med stor forundring læst dit indlæg i Politiken. Min forundring vedrører din begejstring for det danske velfærdssystem.

Kære Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Råd. Jeg har med stor forundring læst dit indlæg i Politiken 20. februar med emneordet klima. Måske er det avisen, som har forsynet dit indlæg med emneordet? Og ganske rigtigt bør velfærdsstaten medregnes i klimadebatten. Dette lader jeg ligge, da min forundring ikke er knyttet til disse forhold.

Min forundring vedrører snarere din begejstring for det danske velfærdssystem. Du har oplevet det på nært hold og siger, at du er imponeret. Med din baggrund inden for norsk politik er jeg sikker på, at du også har medregnet de forhold i Danmark, der gælder for fattige familier og børn, personer, som lever på kontanthjælp, flygtninge og asylansøgere og så videre. Hvad er det ved velfærdsstaten, som opvejer disse forhold og imponerer dig?

Ser vi på den del af velfærdsstaten, som vedrører sundhed og pleje, adskiller Danmark sig fra de øvrige skandinaviske lande. Danmark bruger omkring 10 procent af sit bruttonationalprodukt på sundhed og pleje. Det er mindre end for eksempel Sverige og Norge. Den lave procentdel skyldes ikke, at bruttonationalproduktet er højt. Danmark afsætter et lavere kronebeløb per indbygger til sundhed og pleje end de to nævnte lande.

Den gennemsnitlige levealder i Danmark er den laveste blandt landene i Vesteuropa. Det kan der være mange mulige årsager til, og de er blevet dækket godt i Politiken. Men som ophavsmand til den norske rygelov har du måske gjort dig nogle tanker om velfærdsstatens holdning til det faktum, at cirka 1 ud af 3 unge personer i Danmark ryger dagligt. I Norge er andelen cirka 1 ud af 20.

Formålet med mit indlæg er ikke at nedvurdere den danske velfærdsstat. Jeg er flyttet hertil, bidrager ved at betale dansk skat ud over norsk skat og vil fortsat bo i Danmark.

Men Dagfinn, jeg undrer mig over den del af dit indlæg, der omhandler velfærdssystemet.