Dansk Folkeparti har mistet 200.000 stemmer, og de nationale medier kunne ikke være mere ligeglade. Noget skurrer

Alt går efter drejebogen. Klaus Riskær Pedersen er her og der og alle vegne. Er han kriminel, eller har han bare begået lovbrud? Kan man gøre sig lystig over Skat og samtidigt skylde statskassen 4 millioner kroner? Er det o.k. at kalde en fuldvoksen kvinde for en sød pige? Hvornår går Riskær igen amok på pressen?