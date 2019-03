Mazen Ismail kom til Danmark i 1990: Skifter vi ordet ’flygtningekrise’ ud med ’krigskrise’, kalder det på en helt anden og mere omfattende indsats fra os

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er barn af krigen. Endda en af Mellemøstens mere langvarige af slagsen. Jeg blev født midt i den libanesiske borgerkrig. Blandt mine tidlige barndomsminder er min mors forsøg på at overbevise mig om, at de drøn, jeg kunne høre om natten, bare var fyrværkeri.

Blå Bog Mazen Ismail Født 1985. Ba i international erhvervskommunikation og sprog. Han er desuden komiker og Unicef-børnerettighedsfortaler. Til april er han aktuel på Bremen med sit nye show, ’Sådan overtager vi Danmark’.

»Folk er glade derude«, forsikrede hun mig om.

Jeg vidste godt, at det ikke var sandt. Det kunne jeg se på hendes øjne, når hun smilte. Af og til holdt hun mig for øjnene; det blev det ikke mere overbevisende af – hvem har nogensinde holdt et barn for øjnene, mens der var fyrværkeri? Jeg vidste udmærket, at vi sov i badeværelset, fordi det var mere sikkert end at sove i stuen. Jeg vidste også, at min mor og min far ikke sov, men var på vagt. Det ved børn i krig, man kan godt opgive at bortforklare det.

Jeg kom til Danmark i 1990, 5 år gammel. Flugten fra Beirut skulle være endt i New York; men i stedet blev det Brejning. Ja, sådan kan det gå nogle gange, når man har lidt travlt.

Hvis vi virkelig ønsker at hjælpe til med løsninger og en bedre tilværelse for mennesker i nød, bliver vi nødt til at tale om de svære ting. Om kernen i problemerne

I Libanon havde mine forældre set Arla-reklamer i tv. Sådan nogle med køer på store smukke marker, rigtig Morten Korch-idyl. Og så elskede min mor at smøre Lurpark-smør på arabisk brød. Så Danmark lød slet ikke som et tosset sted at slå sig ned. Der var roligt, og menneskene var venlige. Det var nok for mine forældre. Da der pludselig opstod tvivl om, hvorvidt vi kunne få lov at blive i Danmark, sultestrejkede vi i asylcentret. Dengang virkede sådan noget.

Jeg har været tilbage i Libanon mange gange de seneste år for at besøge min familie. Min barndoms krig er slut for længst, men krig er fortsat meget nærværende i Libanon på grund af krigen i nabolandet Syrien.

Man møder krigen på gaderne, hvor syriske flygtningebørn går tiggergang mellem bilerne, når trafikpropper får alt til at stå stille. De burde gå i skole, men tiggeri tager tid, og man tjener ingen penge i skolen, så det bliver ikke til så meget.

Krigen viser sig i interimistiske lejre, som syriske flygtninge har oprettet ved at leje sig ind på libanesiske bønders marker. Det er som en Roskilde-lejr, folk ikke kan tage hjem fra. Tømmermænd er der nok færre af end på musikfestivaler, til gengæld er toiletforholdene noget mere simple.

Krigen presser hospitaler, skoler; alt det, vi i Danmark kalder velfærd. Sådan er det, når et land pludselig skal rumme 1,5 millioner mere eller mindre krigsarrede mennesker i et system, der allerede havde svært ved at servicere de ca. 4,5 millioner, der boede i Syrien, inden landet stod i flammer.

Organisationer som Unicef forsøger at følge med og sørge for uddannelse og basal sundhed til børnene, men ressourcerne bliver færre, efterhånden som Vesten beslutter sig for, at nu må krigen i Syrien da være overstået, så flygtningene kan vende hjem og bygge deres land op. Krigen har jo varet i 8 år – hvor lang tid gider de egentlig blive ved med at slås, dernede i Mellemøsten?

Krigen i Syrien skaber også kamp om jobbene i Libanon. De lokale har fået flere hundrede tusinde syriske konkurrenter, der gerne accepterer dårlige arbejdsforhold til lav løn. Den ene dag har du et godt job, den næste dag bliver du fyret, ’fordi krisen kradser’. Når du vil rydde dit garderobeskab, har en syrisk flygtning allerede hængt sin jakke på knagen – han arbejder for en slik. Ifølge reglerne må han ganske vist slet ikke arbejde i din branche, men der er så meget, der ikke går efter reglerne.

Der er masser af gløder, man kan puste til. Så hvorfor taler vi i Europa med største selvfølgelighed om, at den syriske flygtningekrise skal løses i nærområderne?

Selvfølgelig synes libaneserne, at det er nederen. Men de ved også, at de selv gjorde noget, der ligner, dengang under den libanesiske borgerkrig. De har selv oplevet krig og dens konsekvenser for ikke så frygtelig mange år siden, derfor kan de sætte sig i syrernes sted. Og er der noget, de ikke ønsker sig, er det ballade, vold og ufred. Alle kan huske, hvordan det gik for sig i 1980’erne. Alle ved, at fred er en skrøbelig størrelse, og at ingen vinder, når den forsvinder. Så rummeligheden rækker langt. Man prøver at få det bedste ud af det værste.

Men på den anden side er det stadig skod. Libanon havde problemer nok, allerede inden syrerne kom. Og for at det ikke skal være løgn, er det ikke særlig mange år siden, Syrien var en enorm magtfaktor i Libanon og havde militær i landet. Mange libanesere følte sig besat.