Feminister: For nogen er frihed at bære tørklæde, for andre er frihed ikke at bære noget som helst

Vi er feminister, fordi vi tror på, at ligestilling er den eneste måde at bekæmpe ulighed på. Vi mener også, at det er på tide, at fokusset skifter fra ligestilling for ét segment af kvinder til ligestilling for alle kvinder.