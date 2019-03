Syrisk flygtning: Tilhængere af Assad-regimet tager pladsen fra de flygtninge, der som politiske modstandere har brug for beskyttelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På Christiansborg diskuterer politikerne meget om udlændinge og især om flygtninge. Den nye finanslov flytter fokus fra integration til hjemsendelse og repatriering – det, vi kalder paradigmeskiftet. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om mig selv, og hvorfor jeg er flygtet til Danmark.

Jeg kommer fra Syrien, som har været besat fra 1963 af Assads regime og partiet ’Albath’, som har besat Syrien på alle mulige måder. Jeg flygtede fra Syrien, fordi jeg ikke længere kunne leve under Assads regime, også selvom min hjemby ikke har været ramt direkte af krigen.

Jeg blev anholdt i 2012, fordi jeg deltog i en demonstration med et budskab om menneskerettigheder, frihed og fred. Budskaber, som er i uoverensstemmelse med Assads regime. Det var også et krav, at jeg skulle i militæret, selvom jeg var imod det, og der er mange syrere som mig i Danmark og i resten af verden, som var i samme situation. Men samtidigt er der nogle få syriske flygtninge, som bor i Danmark og i resten af Europa, som er tilhængere af Assad og hans regime.

Hvis regeringen anerkender, at det er for farligt at sende os hjem, så længe Assad regerer, kan vi måske først vende tilbage til Syrien den dag, vi er gamle

Hvorfor er de flygtninge? De tager pladsen fra andre flygtninge, som har brug for den, f.eks. dem, som bor med deres børn i telte under meget dårlige forhold, som bestemt ikke er egnet for børn, og som i det hele taget ikke er menneskelige. Nogle af disse mennesker var en del af Assads militær og efterretningstjeneste; et eksempel er de to, som blev anholdt i Tyskland 12. februar 2019, efter at fire syriske fanger rejste en sag imod dem. De viste sig at være en del af efterretningstjenesten under Assad, én af dem var chef, og den anden var efterforsker og havde i øvrigt udøvet tortur og vold på 2000 syriske fanger i Assads fængsler. Måske findes der på samme måde kriminelle i Danmark, og disse skal ikke kun sendes til Lindholm, men i fængsel.

Mange mennesker er blevet nødsaget til at flygte på grund af Assad. Og så længe Assad sidder på magten, kan vi ikke tage tilbage til Syrien. Derimod forholder det sig anderledes for de flygtninge, der støtter Assads regime, og som var kriminelle herunder. Disse mennesker skal sendes hjem hurtigst muligt. Jeg håber, at dansk politik vil differentiere mellem de forskellige slags syriske flygtninge.

Politikerne bør stille sig selv spørgsmålet: Hvad er et stabilt Syrien, og hvordan risikovurderer vi det? Er det et Syrien uden krig? Jeg håber, at regeringen forstår, at der selv uden krig er et regime i Syrien, der er til fare for os, som er dets politiske modstandere.

Eftersom der kan gå lang tid, før Assads tid er ovre, frygter jeg to ting. På den ene side at den danske regering vil sende os hjem, imens Assad stadig regerer. På den anden side at finansloven vil sætte os flygtninge i en limbo-situation, som vi ikke kender enden på. Hvis regeringen anerkender, at det er for farligt at sende os hjem, så længe Assad regerer, kan vi måske først vende tilbage til Syrien den dag, vi er gamle. Og skal vi i al den tid leve i et samfund, hvor regeringen ikke ønsker os integreret, men hjemsendt?