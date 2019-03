Noa Redington er ramt af tvivlens nådegave: Er tiden kommet til at stoppe det joviale kontorfællesskab mellem politikere og journalister?

Men som sagt: Det kunne sikkert være godt med lidt disruption og kreativ destruktion i relationen mellem politikere og presse. Det kan dårligt blive værre. Og så alligevel. Hvad sker der, når medierne begynder at jagte politikerne uden for Christiansborg? For selvfølgelig vil det ske. Har vores folkevalgte sagt noget kontroversielt eller uforståeligt, er det i sagens natur mediernes opgave at følge op, spørge ind og søge afklaring.

Alternativet til Christiansborgs økosystem kan meget hurtigt blive, at folketingsmedlemmer opsøges på deres private adresse eller i Irma. Det vil være svært at bebrejde pressen for at passe sit arbejde. Men det vil næppe styrke oplevelsen af værdigheden i vores demokrati. Tværtimod er det let at se en udvikling, hvor konfliktniveauet mellem medier og magthavere optrappes. På den dårlige måde.

Som sagt råder tvivlen. Men hårdt presset af mig selv tror jeg, at de nuværende forhold er bedre end at smide pressen på porten. Hvis det hjælper på humøret, kan man jo beslutte, at Folketingets toiletter på anden sal kun må benyttes af gruppeformænd mellem kl. 10.00 og 14.30. Eller noget i den dur.