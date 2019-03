Efter DR's dokumentar kan det ikke længere skjules: Der er ikke personale nok til at yde omsorg for vores børn i daginstitutionerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvem passer vores børn? Det gør et fagligt stærkt pædagogisk personale i alle landets daginstitutioner, men efter at have set DR2s dokumentar om hverdagen i to daginstitutioner, så er spørgsmålet nærmere: Er der nok til at passe vores børn?

Det er så vigtigt at slå fast, at dokumentaren viser et mere sandfærdigt billede end regeringens tal for normeringer. Hvordan ved jeg det? Det gør jeg fordi, at det er den virkelighed, jeg selv har mødt ude i institutionerne, og den jeg hører forældre berette om, når de kontakter FOLA – Forældrenes Landsorganisation.

Vi vidste det jo godt inderst inde, men vi prøver som forældre at fortælle os selv, at det ikke er så galt, for hvordan kunne vi ellers aflevere vores børn? Efter DR’s dokumentar kan det ikke længere skjules. Der er ikke personale nok til at yde omsorg for vores børn, og der må handles nu. Hvordan kan vi som samfund være bekendt, at vores børn hver dag skal opleve svigt, fordi der ikke er voksne til at se og høre dem. Det går lige i hjertekulen, når vi ser små børn, som opbevares fastspændt i barnevogne, fordi der ikke er en arm fri, som de kan sidde på. Eller børn, der går rundt og leder efter en voksen, som kan vise dem, hvad der skal ske nu. Den manglende omsorg i vuggestuen og senere i børnehaven fremstår tydeligt i dokumentaren, og de to indkaldte eksperter påpeger da også den ubekvemme sandhed, at det her får konsekvenser senere i børnenes skole- og voksne-liv.

Vi ser flere og flere børn og unge få diagnoser, kunne disse være undgået? Er det manglende omsorg for vores børn, der er skyld i stigningen? Jeg tør næsten ikke tænke tanken færdig. Der må være forældre, som efter at have set denne dokumentar overvejer, om de bør blive hjemme og passe sine børn. Men kan det virkelig passe, at det skal være den eneste måde, hvor vi kan garantere vores børn en hverdag med omsorg og nærvær?

Hvis vi som forældre skal kunne gå på arbejde med god samvittighed, så skal der en bedre normering til i samtlige af landets daginstitutioner. Hvad hjælper det, at vores samfund bliver rigere og rigere, hvis vi ikke kan passe på vores børn? Hele børneområder har behov for at blive genoprettet, før det er for sent. Der er behov for en genopretningspakke. En pakke som kan genoprette normeringerne, der kan genoprette det gode børneliv, og som kan genoprette forældrenes tillid til, at politikerne gerne vil sikre pasning og ikke bare opbevaring af vores børn.