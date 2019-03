Samuelsen vil »smide beskedenheden væk«: Teknologi er blevet storpolitik, og Danmark skal være på vinderholdet

Vi er i allerede nu i gang med at implementere otte af ni anbefalinger fra Regeringens ekspertgruppe for dataetik, og vi ser på at oprette et dataetisk råd. Det er noget, der bliver lagt mærke til ude i verden. Oftere og oftere peger udlandet på Danmark som foregangsland for digitale løsninger.

Regeringen ønsker at etablere en ny koalition mellem lande og virksomheder, der i særlig grad har fokus på ansvarlig teknologi. Det er et langt sejt træk. Men det er også i Danmarks langsigtede interesse!

Jeg ser tre pejlemærker, som vi fremadrettet skal navigere efter.

For det første skal vi værne om vores digitale sikkerhed. Når fremmede magter i dag forsøger at ramme Danmark, er internettet den nye frontlinje. Derfor har regeringen lanceret en strategi for cyber- og informationssikkerhed og under forsvarsforliget afsat 1,5 mia. kr. til området. Samtidig har vi brug for, at teknologivirksomhederne tager et medansvar.

Det gælder også indsatsen ift. påvirkningskampagner på sociale medier, der undergraver vores demokrati og frihed. For at sikre det kommende folketingsvalg har regeringen fremlagt en plan med vægt på bl.a. styrket dialog med virksomheder som Facebook, Google og Twitter.

Vi skal være fortalere for en balanceret tilgang til teknologi, som ikke overregulerer i teknologi-forskrækkelse

For det andet skal vi beskytte individets rettigheder på internettet. Der er behov for en dialog med platformene om, hvordan de administrerer ansvaret for de enorme mængder data, de indsamler. Hvis vi ønsker at kunne færdes sikkert på et frit og åbent internet, kræver det retningslinjer – og her er Europa gået forrest. Vi kan i mine øjne kun nå et stykke ad vejen via lovgivning. Andre tiltag kan med fordel ske via frivillighedens vej – for eksempel forretningsmodeller, der prioriteter ansvarlig brug af data.