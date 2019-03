Pensioneret politimester: Håndteringen af voldtægtssager skal nytænkes - vi kan lade os inspirere af færdselsloven

Flere erfarne politifolk er alvorligt bekymrede for håndteringen af voldtægtsager de senere år. Det tyder på, at der er behov for nytænkning i en årelang debat, der synes kørt fast.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den er helt gal – og sådan har det været i mange år.

Amnesty Internationals rapport om voldtægtssagers behandling i Danmark er blot den seneste påmindelse herom.

De markant faldende talstørrelser om alt fra formentlig begåede voldtægter og forsøg derpå over anmeldelser, sigtelser og tiltalerejsninger til domfældelser indikerer dette klart.

Der startes i tusindtal og sluttes med tocifrede tal.

Man kan heraf med rette antage, at der hvert år er mange kvinder, der føler sig svigtet af retsvæsnet. Samt mange mænd derude, som synes at have behov for en markant adfærdskorrektion med hensyn til deres behandling af kvinder.

Hovedproblemet ligger i retssystemet og retsanvendelsen

I en meget læseværdig artikel i det seneste nummer af Politibladet udtrykker erfarne politifolk dog alvorlig bekymring i forbindelse med voldtægtssagers behandling i de senere år.

De henviser til en ny vejledning til politiet om behandling af voldtægtsanmeldelser, som trådte i kraft 1. januar i år.

En anonym kvindelig politibetjent frygter eksempelvis, at man kommer til at se en hær af unge mænd, som er traumatiseret af politiets behandling af dem i voldtægtssager.

Det skyldes blandt andet, at politiet med den nye vejledning farer alt for hårdt frem og sigter de mistænkte uden først at have undersøgt og vurderet sagerne.

»Den sunde fornuft er sat ud af kraft. Vi kører frem med det tunge skyts i alle sager. Hvor vi tidligere kunne afhøre med en sigtets rettigheder uden at sigte, så sigter vi øjeblikkeligt i dag«, siger politibetjenten, som selv er mor til teenagedøtre.

Der synes at være mange tabere i dette spil.

Af en forsideartikel i denne avis (Pol. 5.3.) får man – endnu en gang – det indtryk, at politiets sagsbehandling i voldtægtssager er hovedproblemet. Det er det ikke, selv om der selvfølgelig forekommer tilfælde, der er eller opleves som kritisable.

Hovedproblemet ligger i retssystemet og retsanvendelsen, som den kommer til udtryk i anklagemyndighedens tiltalepraksis og i domstolenes afgørelsespraksis.

Som det skal være, har anklagemyndigheden og domstolene direkte og indirekte stor indflydelse på, hvordan politiet prioriterer og sagsbehandler i voldtægtssager.

I den strafferetlige retsanvendelse spiller forsætslæren en helt afgørende rolle. Denne doktrin kræver som afgørende betingelse for domfældelse, at der kan føres bevis for gerningsmandens forsæt – altså at han vidste, hvad han gjorde, og at han gjorde det med vilje.

Denne doktrin er af afgørende betydning for forebyggelse af justitsmord.

Hvis man skulle ønske at øge antallet af tiltalerejsninger og domfældelser, kan det nok kun ske ved slækkelse på beviskravene til forsæt. Det vil sige, at hvis man øgede kravene til tiltaltes fatteevne og situationsforståelse, ville det nok sætte sig nogle spor.

Det er vigtigt at erindre, at denne debat ikke handler om overfaldsvoldtægter med klar anvendelse af vold og tvang.

En meget stor del af anmeldelserne om voldtægt handler om kvinder og mænd i alderen 17-25 år, som kender hinanden eller har mødt hinanden i byen. De er enige om, at der har fundet samleje sted – men er uenige om, hvorvidt det var frivilligt eller ej.

Det er et stort spørgsmål, om det strafferetlige system er velegnet til behandling af tvister af denne art. De handler om tillidsbrud og utilbørlig udnyttelse af omstændigheder ved samværet, herunder påvirkning af alkohol og andet.

Det strafferetlige system er et alt-eller-intet-system: skyldig eller ikke skyldig; dømt eller frifundet. De strafferetlige afgørelser er hyppigt alvorlige og indgribende – også ud over selve domfældelsen.

Frifindelse opleves af de forurettede som en yderligere krænkelse foruden den krænkelse, de mener sig påført ved den pådømte handling.