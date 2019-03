Læge: Er det arrogance eller afmagt, der får os læger frem til konklusionen 'kronisk træthedssyndrom'?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har med interesse fulgt medieomtalen af kronisk træthedssyndrom, herunder beretningen om Marie Louise (Pol.10.3), som på tredje år ligger med træthed, smerter og kvalme i et mørkt rum.

I den journalistiske dækning af patientens skæbne, og af diagnosen kronisk træthedssyndrom, fortælles historien med stor empati og forståelse fra patientens og de pårørendes perspektiv.

Systemet og lægerne deri bebrejdes, at patienterne har et forfærdeligt liv, og at der ikke gøres mere for dem. Jeg kan kun være enig.

Det er sjældent lægen, der på eget initiativ kommer til den konklusion, at det er det kroniske træthedssyndrom. For i bund og grund tror de fleste af os ikke på den Lisa Vest Johansen, læge

Selv er jeg praktiserende læge gennem 12 år, og kan meget vel være en af de fagpersoner, som sidder tilbage med en sådan patient, når han eller hun er blevet færdigudredt og diagnosticeret med denne lidelse.

Så lad mig her prøve at give mit besyv med i debatten. Jeg synes, der er nogle blinde vinkler i diskussionen omkring kronisk træthedssyndrom, som vi mangler at belyse.

For det første: Det er en såkaldt eksklusionsdiagnose. Det er den skraldespand, man propper alle de tilstande ned i, som man ikke kan få til at passe med nogen kendte lidelser. Det siger derfor sig selv, at disse diagnoser på en måde er en slags pseudodiagnoser.

Hvem kan f.eks. vide, om symptomer som træthed, muskelsmerter, kvalme er udtryk for kronisk træthedssyndrom – eller for er en velkendt lidelse? Måske en ukendt?

Flere gigtlidelser giver f.eks. ofte kronisk træthed og smerter, fordi de rammer forskellige organsystemer. Symptomerne kan komme snigende over måneder. Diagnosen findes først, når alle kriterier er opfyldt.

Andre årsager kunne være senfølger efter virusinfektioner, neurologiske lidelser eller en defekt i et metabolisk system. Pointen med disse eksempler er at belyse, hvor kompleks menneskekroppen er, og hvor svær diagnosticeringsprocessen er.

Dertil kommer, at patienten kunne fejle flere ting på en gang. En velkendt joker i diagnosespillet er eksempelvis det psykiske komponent.

For kan nogle patienter i tillæg være deprimerede? Vi ved, at alle depressioner giver træthed. Vi ved, det kan give fysiske symptomer, herunder muskelsmerter og kvalme. Vi ved, at mennesker med kronisk træthed og kroniske smerter ofte bliver deprimerede.

Selve diagnosen kan også stigmatisere og fastlåse patienten i et bestemt symptombillede, hvor man både inducerer nye symptomer og forværrer eksisterende symptomer hos patienter, som i forvejen er svage og påvirkelige.

Endelig er der det psykiske komponent, som opstår, idet man bliver ledt igennem systemet fra afdeling til afdeling, og fra læge til læge.

Det kaos, man må opleve; for slet ikke at tale om forvirringen, når man selv (eller ens pårørende) begynder at google og researche. Og ender med at have fundet ’de vises sten’ – men at lægerne bare ikke forstår det eller er uenige.

Et diagnosehelvede folder sig ud, når man føler sig tvunget til at blive ’sin egen ekspert’. Men helvedet er ikke kun for patienten og de pårørende, men også for de læger, de møder undervejs.