Fødevarestyrelsen efter mælkedebat: Kostrådene skal gøres tydeligere, så de er værd at lytte til og følge

»Du kan godt sammensætte en kost med et calciumindhold, der svarer til anbefalingerne i de officielle kostråd, uden mælkeprodukter«.

Stort set sådan citerer Dansk Vegetarisk Forening Fødevarestyrelsen i flere store dagbladsannoncer.

I Fødevarestyrelsen er vi ikke uenige i annoncens pointe, al den stund, at den er vores egen. Fødevarestyrelsens opgave er da også at komme med anbefalinger til en sund og varieret kost til forbrugerne. Det gør vi med De officielle Kostråd – evidensbaserede råd og anbefalinger til, hvordan man kan spise sundt.

Når der er et kostråd om mælk, er det, fordi størstedelen af danskerne drikker mælk, spiser mælkeprodukter og ost

Følger man kostrådene, får man dækket blandt andet sit behov for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Når der er et kostråd om mælk, er det, fordi størstedelen af danskerne drikker mælk, spiser mælkeprodukter og ost. Det ved vi fra undersøgelser fra DTU Fødevareinstituttet.

En af de gode grunde til at drikke mælk er, at mælken er en god kilde både til calcium, protein og en lang række vitaminer, blandt andet B12. I mange andre lande indtager befolkningerne stort set ikke mejeriprodukter, men spiser en række andre fødevarer, som bidrager med calcium. Det kan være for eksempel tofu, kål og andre grønne bladgrøntsager.

Udfordringen er, at den danske kost sjældent indeholder tilstrækkelige mængder af disse fødevarer til at dække calciumbehovet. Især mindre børn skal spise meget store mængder nødder og grøntsager for at få dækket det calciumbehov, der alternativt kan klares med et glas mælk eller en portion yoghurt.

Fravælger man en fødevaregruppe som for eksempel mælk og mælkeprodukter, er det vigtigt at sikre sig, at man får næringsstoffer fra andre madvarer. Det kan man godt, men det vil for mange forbrugere være mere besværligt. Vælger man plantedrikke, er det vigtigt at læse deklarationen, fordi ikke alle indeholder calcium og B12.

Vi kan i Fødevarestyrelsen givetvis blive bedre til at kommunikere kostrådene klart og tydeligt. Vi er da også meget opmærksomme på den usikkerhed om kost og kostråd, som forvirrer mange danskere, og som også Dansk Vegetarisk Forening nævner.

Derfor er vi i øjeblikket i færd med at se på, hvordan kostrådene kan gøres tydeligere. For kostrådene skal fortsat være gode, videnskabeligt funderede råd, målrettet danskerne og deres kostvaner og dermed råd, der er værd at lytte til – og følge.