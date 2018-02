Ny forskning: Folk, der spiser økologisk, spiser generelt sundere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Flere tidligere studier peger på, at forbrugere, der køber mange økologiske fødevarer, har en sundere kostsammensætning end andre forbrugere. Uanset om økologiske fødevarer isoleret set er sundere end de tilsvarende konventionelle varianter, kunne der derfor se ud til at være en sammenhæng mellem økologisk fødevareforbrug og sund levevis. Denne sammenhæng har vi undersøgt nærmere i projektet OrgHealth, som bliver støttet af et af de danske økologiforskningsprogrammer.

Vi har anvendt tre typer af data: data fra fokusgruppeinterviews, data fra besvarelsen af et spørgeskema samt købsdata. Mens fokusgruppeinterviewene er foretaget med 39 forbrugere af økologiske fødevarer, er de sidste to datasæt baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af danske forbrugere.

Med hensyn til købsdata har vi haft adgang til 2.300 husstande, som løbende indrapporterer deres indkøb af dagligvarer.

Ser man på varegrupperne frugt, grønt og kød, viser der sig et klart mønster i vore data: Jo større andel de økologiske fødevarer udgør af det samlede fødevareforbrug, jo større en andel af husholdningsbudgettet går til frugt og grønt og jo mindre en andel til kød.

For at følge de officielle kostråd skal de fleste danskere spise mere frugt og grønt og mindre kød, end de gør i dag. Vores resultat peger således på, at husstande, som køber mere økologisk, også i gennemsnit er bedre end resten af befolkningen til at efterleve kostrådene.

I lyset heraf var det relevant for os i en opfølgende spørgeskemaundersøgelse at spørge mere præcist ind til indtaget af frugt, grønt og kød. I figuren, som baserer sig på denne undersøgelse, har vi delt respondenterne op i to grupper: De ’økologiske forbrugere’ er de 34 procent af respondenterne, der angav at købe økologisk mindst halvdelen af de gange, hvor de købte grønt, og de ’ikke-økologiske forbrugere’ omfatter de resterende 66 procent af respondenterne.

I forhold til frugt og grønt er der for hver svarkategori klare forskelle mellem de økologiske og ikke-økologiske forbrugere. Der var således signifikant flere ikke-økologiske end økologiske forbrugere, der angav at spise under 200 gram frugt og grønt om dagen. Omvendt var der flere økologiske forbrugere end ikke-økologiske forbrugere, der sagde, at de spiste over 200 gram frugt og grønt om dagen.

For kød var der signifikant flere økologiske forbrugere end ikke-økologiske forbrugere, der angav at spise under 200 gram kød om ugen, mens der var flere ikke-økologiske end økologiske forbrugere, der angav at spise mere end 600 gram kød om ugen.Vores undersøgelse dokumenterede altså en sammenhæng mellem højt forbrug af økologiske fødevarer og en højere grad af efterlevelse af kostrådene om forbrug af frugt, grønt og kød. Det store spørgsmål er så, hvad der forklarer sammenhængen.

For at svare på dette spørgsmål kan vi trække på vores fokusgruppeinterviews med personer, som lægger stor vægt på at købe økologiske fødevarer. Størstedelen af deltagerne fortalte, at de i høj grad køber økologiske fødevarer af hensyn til sundheden.

Men sundhed er flere ting, fremgik det af interviewene. Når de deltagende økologiske forbrugere gav udtryk for, at økologi var det sunde valg, blev det sjældent begrundet med, at de økologiske fødevarer blev opfattet som mere sunde i en ernæringsmæssig forstand. At valget opfattes som sundt, hænger først og fremmest sammen med, at de økologiske fødevarer opfattes som ’renere’ end konventionelle fødevarer, hvor renhed handler om fravær af rester af sprøjtemidler, tilsætningsstoffer og lignende.