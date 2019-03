Folketingskandidat for Radikale Venstre: Hverken Indien eller Pakistan kan gøre krav på Kashmir, den tilhører dets folk, men de har brug for hjælp

Vi afholder i dag en demonstration for at vise vores støtte til civilbefolkningen i Kashmir.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Verdensfreden står på spil. Derfor afholdes der en stor fredsdemonstration fredag 15. marts klokken 17.00 foran Københavns Rådhus. Denne demonstration er uhyrlig vigtigt for verdensfreden, da jeg kan frygte, at de to atommagter Indien og Pakistan gør anslag til at starte en (atom)krig i deres region.

Der skal gøres noget nu, før deres regionale krig ødelægger resten af verden. Atommagters konflikter kan aldrig begrænses til en region.

De to magters brændende konflikt hedder Kashmir.

Lige siden Indien og Pakistan i 1947 blev dannet som selvstændige stater, har begge parter gjort krav på Kashmir.

FN har vedtaget en række resolutioner, som forpligter disse lande at afholde en folkeafstemning på begge sider. Det er bare ikke sket

Kashmir (og Jammu) var en stat, som blev regeret af en hindu-raja. Rajaen sluttede sig til Indien, trods det forhold at ca. 90 procent af befolkningen var muslimer og var imod denne tilslutning. Efter en militær konflikt blev staten Kashmir delt op i to dele.

Indien og Pakistan har udkæmpet tre krige siden. Alle tre gange er krigene blevet stoppet af det internationale samfund. Begge de lande skal forstå, at Kashmir tilhører dets folk. Det er dem, der skal bestemme, hvad de ønsker. Ønsker de at være en del af Indien eller Pakistan? Eller ønsker de at gå i konføderation med disse lande, eller ønsker de at være et selvstændigt land?

FN har vedtaget en række resolutioner, som forpligter disse lande at afholde en folkeafstemning på begge sider. Det er bare ikke sket. Så nu kræver Kashmirs befolkning sin ret til frihed gennem en folkeafstemning. Indien nægter dem denne ret og påstår, at Kashmir er en integreret del af Indien.

Der er kommet en nyrapport fra FN, der highlighter overgreb, gruppevoldtægter og skydning med ’pallet guns’ i området.

Vi har pligt til som internationalt samfund at sige fra over for overgreb, gruppevoldtægter, nedskydning af børn og den almindelige civilbefolkning, derfor demonstrerer vi i dag.

Vi skal først og fremmest kræve, at både Indien og Pakistan sætter sig ved forhandlingsbordet og sørger for, at Kashmirs befolkning får retten til selvbestemmelse, så de selv kan afgøre deres fremtid.

Vi må kalde på alle internationale organer til at stå fast på dette krav og stoppe enhver form for krænkelse og brud på menneskerettighederne.