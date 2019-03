»Klimaforandringer er en gave«: Klimaforandringer kan blive det, der endnu engang gør Danmark til et foregangsland

Blå Bog

Erik Rasmussen

Erik Rasmussen (f. 1941) kan i den kommende uge fejre 60 års-jubilæum som journalist og bladudgiver.

Han gennemførte sin elevtid på Bogense Dagblad og blev som 27-årig chefredaktør på Dagbladet Børsen. Her fik han ansvar for at relancere det hensygnende grosserer-dagblad til en moderne erhvervsavis, og oplaget steg i hans tid som chefredaktør fra 4.000 til knap 30.000 abonnenter.

I 1974 blev han direktør for Gutenberghus Bladene og senere bl.a. chefredaktør på Børsens Nyhedsmagasin.

I 1989 stiftede han Huset Mandag Morgen, som ud over at udgive et ugentligt journalistisk magasin, Ugebrevet Mandag Morgen, også stod bag etableringen af en tænketank, der udarbejdede analyser og rapporter for erhvervsliv, organisationer og offentlige institutioner.

I 2016 solgte Erik Rasmussen Mandag Morgen til Altinget, og er i dag direktør i den internationale tænketank Sustainia, som han selv var med til at stifte i 2009.

Erik Rasmussen kommer fremover til at skrive fast som kommentator i klimaspørgsmål på Politikens debatsider.

