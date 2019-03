Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er vigtigt at slå fast, at folketingsvalget ikke er afgjort endnu. Og så alligevel. For når man læser Berlingske Tidende i disse dage, virker det som om, at det borgerlige Danmark under hånden forhandler med Mette Frederiksen & Co. om de mest nænsomme kapitulationsbetingelser.