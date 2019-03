Studenterorganisation: Højere fribeløb for studerende er klokkeklar motivation til at bruge mindre tid på bøgerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det blev førstebehandlet i Folketinget at hæve fribeløbet for studerende fra ca. 12.000 til 13.000. Ministeren bag udspillet, Tommy Ahlers, forsikrer, at han dog helst ser de studerende faktisk studere. Hvorfor så hæve fribeløbet? Det er jo et klokkeklart incitament til det modsatte. Et fuldtidsstudie er normeret til 42 timer og SU tilpasset derefter. Staten køber de studerende fri 42 timer om ugen til at studere.

Det er vores erfaring, at hvis en studerende skal vælge mellem 1 time mere på studiet eller på arbejdet, er vedkommende en tosse, hvis man vælger studiet

Problemet er, at danske studerende ikke lever op til deres titulering. De færreste studerende ender på 42 timer. Gennemsnitligt vurderer de studerende selv, at de lægger ca. 32 timer timer om ugen på studiet. For humaniora er det nede på 28, for STEM-fagene 36. Uanset hvad, er det egenvurderinger, der ikke nødvendigvis er retvisende for det reelle timetal, men nok tenderer til overvurdering.

Hvad laver de studerende så? Vores bud er, at de arbejder. Har man et studiejob på 15 oven i 42 timers studietid, kigger man på en 57-timers arbejdsuge som studerende. Det er de færreste, der ville acceptere det. Derfor lånes timerne til arbejde fra dem, man burde bruge på at studere. Det er vores påstand, og hvorfor ministerens forslag er farligt.

Problemet er todelt. Det ene er fagligt. Hvorfor får studerende i gennemsnit højere karakterer, når de lægger en 75-procents indsats. Det nytter ikke, at man mangler 10 timers studie om ugen og stadig klarer sig fint igennem studierne. Så er de faglige krav for lave. Det andet problem er, at mange studerendes eksamensbevis i forvejen er udvandede. Når man kun studerer 30 timer, men karaktererne stadig er gode, er det ikke et incitament til at studere mere. I stedet lægges det incitament over på jobbet, hvor hårdt arbejde i højere grad betaler sig.

Vi skal den modsatte vej end det, Tommy lægger op til. Hvis vi skal have de studerende til at studere, skal de faglige krav hæves markant. Det skal kunne mærkes på karaktererne, når man kun giver sig 75 procent på studiet. Kun de bedste skal have 12. Så styrker man incitamentet til at studere. Og der er ingen grund til at stoppe, før alle danske studerende lægger de 42 timer om ugen, et studie kræver. Sådan skal det være, for arbejdet kommer i anden række, når man studerer på statens regning.