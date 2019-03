Vi skal stå sammen for børnene på tværs af religioner og arbejde henimod et samlet Danmark uden antisemitisme, islamofobi og racediskrimination.

Et barns skolegang står som et minde for livet. De samme veje og stier krydses tusindvis af gange, man går om de samme hjørner igen og igen, for endelig at nå frem til de samme bygninger, de samme lokaler og trapper og vinduer og døre, der udgør en skole.