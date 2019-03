Søren Pape Poulsen svarer pårørende til voldtægtoffer: Vi skylder ofre en bedre behandling, end vi giver i dag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I torsdagens Politiken kunne jeg læse om en familie, der på tragisk vis har oplevet en nær pårørende blive udsat for voldtægt og drabsforsøg. En dybt rystende sag, som man slet ikke kan begribe. Familien spørger i kronikken, hvorfor der ikke gøres noget for, at erstatningssager som deres behandles hurtigere. Her kan jeg kun erkende, at sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet over en længere periode har været meget utilfredsstillende.

Det er under al kritik, og vi skylder ofrene at gøre det bedre. For det er helt afgørende for mig, at en person, der har været udsat for en forbrydelse, så hurtigt som muligt får behandlet sin erstatningssag, så den pågældende kan komme videre. Det er ikke alene et spørgsmål om penge, men lige så meget – og måske i endnu højere grad – et spørgsmål om at kunne lægge de modbydelige oplevelser bag sig og komme videre med sit liv.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke skal gøres mere på området, men vi har prioriteret at sætte ind der, hvor effekten på sagsbehandlingstiden forventes at være størst

Derfor skal ofrene selvfølgelig også mødes med den forståelse og respekt, som de fortjener i deres møde med systemet. Jeg har derfor igangsat en række initiativer, som skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet, så ofrene hurtigere kan få deres erstatning. For det må og skal kunne gøres bedre.

Derfor har vi blandt andet fordoblet antallet af medarbejdere til Erstatningsnævnets sekretariat i forhold til 2017, så bunken af gamle sager kan nedbringes. Samtidig har jeg i slutningen af februar 2019 fremsat et lovforslag, der skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. Blandt andet skal Erstatningsnævnet have adgang til de oplysninger i indkomstregistret, der er nødvendige til brug for behandlingen af en ansøgning, fremfor at ansøgeren selv skal indsende oplysningerne til nævnet. Samtidig ønsker vi, at mindre erstatningskrav tilkendes efter en særligt hurtig proces.

Det er forventningen, at lovforslaget og de øvrige tiltag vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne markant i de kommende to år. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke skal gøres mere på området, men vi har prioriteret at sætte ind der, hvor effekten på sagsbehandlingstiden forventes at være størst. Nu skal vi så i gang med at se på yderligere initiativer, der kan være med til at forenkle og smidiggøre processen for ofre i deres møde med systemet. Dermed fortsætter vi arbejdet for en bedre behandling af ofrene.