Dennis Nørmark: Unge kvinder ville have godt af engang imellem at opføre sig som Ghita Nørby

Det er ikke rart at høre interviewet med Ghita Nørby, men det bør være en påmindelse til den moderne kvinde om at komme ud af offerrollen og svare igen og forstå, at det ikke er ungpigesødme, der bringer en frem i verden.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er ingen tvivl om, at Radio24Syv i sidste uge udsendte nogle af de mest pinefulde 58 minutter i nyere radiohistorie. Sympatierne er bølget frem og tilbage. Dels imod interviewer Iben Maria Zeuthen, for derefter at gravitere imod Ghita Nørby. Jeg havde det på samme måde under lytningen. Ghita Nørbys opførsel er utilgivelig, men en del af mig frydede mig ved tilsviningen af den ’rolle’, som Iben Maria Zeuthen, planlagt eller oprigtigt, vælger at påtage sig i det lange interview.

En rolle, der umiddelbart er en særlig udbredt radiostemme, men måske i virkeligheden mere en udbredt kvindetype. En type, der fortjener et kritisk eftersyn.

En årgang synes jeg nærmest, at det var umuligt at åbne for radioen uden at høre lyden af en kælen, indfølende og selvhøjtidelig kvindestemme. Lange pauser, langsom diktion og en monoton stemmeføring, der skulle give lytteren fornemmelsen af en tænksom kvinde midt i en alvorsfuld samtale om følelser og andre emner. Hvis det blev sjovt, var det utilsigtet. Ghita Nørby efterlyser humor i samtalen, men får det ikke. Hver gang hun sætter et angreb ind, får hun intet modspil, men kun Zeuthen, der går dybere og dybere ind i offerrollen, med de milde bebrejdelser tilbage, som kun en kvinde kan sende.

Ghita Nørby er en stærk kvinde i en tid, hvor vi mangler stærke kvinder

Da Ghita Nørby provokerende spørger, om »hun skal lægge sig ned i kisten og dø« efter interviewet, svarer Zeuthen: »Man behøver ikke at være ved at dø for at få tegnet et portræt«, og da Nørby senere problematiserer Zeuthens omfangsrige optageudstyr, turnerer Zeuthen med en bizar indsmigrende kritik: »Du siger, det er respektløst, når jeg kommer med den her store mikrofon … Jeg tænkte, at når du har arbejdet med din stemme hele dit liv, så havde jeg lyst til at have det bedste udstyr med«.

Når jeg fremhæver disse eksempler, er det, fordi det er denne passivt-aggressive stil, der helt klart har irriteret skuespillerinden. Det er den milde, manipulerende bebrejdelse, der bliver svaret tilbage med, i stedet for at Zeuthen går ombord i det gedigne skænderi, som Ghita Nørby åbenlyst inviterer til. Men det passer ikke ind i den søde piges måde at lave et interview på. Og Zeuthen ved godt selv, at det er her, kontrasten ligger, for på et tidspunkt tror intervieweren, at hun sætter et dybdepsykologisk nålestik ind ved at spørge, om Ghita i virkeligheden foragter hende, fordi hun minder den aldrende diva om at være »ung, uselvstændig, smilende og venlig«.

For naturligvis er Zeuthen smilende og venlig. Ligesom alle de førnævnte kvindelige værtinder, der også har siddet med overdimensionerede høretelefoner og mikrofoner, der skulle understrege lillepigebilledet af den empatiske og nuttede radiostemme. En lille spinkel pige omgivet af tungt og krævende udstyr. Det er dette komiske optrin, Ghita Nørby slår en hånlatter op over for, og den latter er på sin plads. Ikke der i selve situationen, hvor det er og bliver ubehøvlet at behandle en gæst på denne måde, men som en symbolsk demontering af en af den moderne tids mest trættende kvindeskikkelser er den alligevel tiltrængt.

For hvordan i himlens navn tror den samlede danske befolkning i almindelighed, og Iben Maria Zeuthen i særdeleshed, at Ghita Nørby overhovedet er nået til tops? Ved at smile sødt, tale indfølende, holde lange kunstpauser og placere sig selv i en ydmygende offerrolle og bare lade spydighederne hagle ned over sit unge, kønne hoved? Nej, næppe. Undtaget måske i hendes første filmroller og så naturligvis i det glansbillede, som den sædvanlige ligegyldige kulturjournalistik har viderebragt i årtier, skønt alle vidste, at det her var Ghitas (stedvist) sande natur. Journalister har i årevis fået verbale tæv af Ghita Nørby, men har åbenbart vurderet, at den sandhed tålte folkehavet ikke at høre, så de fortsatte løgnen om den folkekære og muntre Ghita med smilehullerne, og dermed fortsatte de også løgnen om, at kvinder bare skal være bedårende, sødmefulde og trisse rundt i deres rosenhaver. Så bliver de til noget stort.