Regeringen: Vi skal være med til at præge udviklingen af kunstig intelligens

I Danmark oplever vi, ligesom i resten af verden, at den digitale udvikling går hurtigere og hurtigere, og den både fører nye muligheder og udfordringer med sig.

Og i dag møder mange danskere nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens i dagligdagen uden at tænke over det. Vi får for eksempel hjælp af mobilen til at finde vej i trafikken, får forslag til at høre ny musik af computeren eller bruger teknologiske hjælpemidler til at oversætte fra et sprog til et andet eller læse tekst op.

Hvis vi i Danmark skal følge med den teknologiske udvikling, så skal vi op i omdrejninger. Netop derfor har regeringen lanceret en ny national strategi for kunstig intelligens med 24 initiativer.





Strategien skal på den ene side sikre, at vi bruger de nye muligheder til at skabe nye innovative løsninger for vores samfund. Og med seks nye etiske principper skal strategien sikre, at vi bruger teknologien på en etisk forsvarlig måde.

Samtidig opretter vi i regeringen også et dataetisk råd, der skal sætte fokus på dataetik i den offentlige debat. Kunstig intelligens er en af de nye teknologier, der rummer store potentialer, som kan gavne vores samfund og forbedre den offentlige sektor.

Teknologien kan for eksempel hjælpe sagsbehandlere på jobcenteret med at klare rutineopgaver eller læger med at sikre mere præcise diagnoser til patienterne. Hvis vi skal understøtte udviklingen, så kræver det også, at vi har gode sprogdata.

Regeringen afsætter derfor 30 millioner kroner til at udvikle en sprogbank, der skal klæde de digitale stemmer i vores hverdag på til bedre at forstå og tale dansk.

Den kan eksempelvis bruges til at udvikle services, hvor svagtseende kan få læst kommunens hjemmeside højt eller til at udvikle bedre journalredskaber til lægerne, så de kan diktere direkte til en robot.

Men den teknologiske udvikling rummer også udfordringer og etiske dilemmaer. Derfor er det afgørende, at virksomheder, forskere og myndigheder bruger de nye etiske principper som en etisk rettesnor, når de udvikler nye løsninger.

For borgerne skal også i fremtiden være trygge ved den teknologiske udvikling. Det er samtidig afgørende, at danske forskere er med helt i front, så den nye teknologi er bygget på danske værdier som gennemsigtighed og respekt for privatlivets fred.

Hvis vi opruster på forskningen, kan Danmark være med til at præge udviklingen af kunstig intelligens på langt sigt. Dermed er vi med til at skabe løsninger, der også er attraktive for andre åbne og tillidsfulde demokratier.

Da der stadig er masser af ting, der skal udvikles, kan vi sagtens nå at være med i Danmark, hvis vi fortsætter med at investere i forskning.

Udviklingen er allerede i fuld gang. Derfor er det ikke et spørgsmål om, vi vil være med, men snarere hvordan. Vi kan ikke konkurrere med Kina og USA på pengepungen.

Derfor er det afgørende, at vi i Danmark i stedet erobrer førertrøjen i ansvarlig brug af kunstig intelligens. Og med vores nye strategi er vi godt på vej.