Unge akademikere: Når vi tvinges til at skifte job, som vi skifter underbukser, er det svært at få en arbejdsidentitet

Som unge akademikere på det prekære arbejdsmarked, et arbejdsmarked kendetegnet ved usikre og tidsbegrænsede ansættelsesforhold, får vi ansvaret for vores egen identitetsdannelse. I konkurrence med hinanden forsøger vi at tage denne opgave på os i samfundsstrukturer, som gør den umulig at indfri.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi er to entreprenører på det prekære akademiske arbejdsmarked. Den ene af os blev færdig på studiet for lidt mere end 2 år siden, den anden i sommer. Siden da har den ene af os indgået i 8 midlertidige ansættelser, mens den anden også har været i både tidsbegrænsede og sågar timelønnede stillinger. Vi oplever ligesom vores kollegaer på det prekære arbejdsmarked at leve i konstant frygt for at nå frem til udløbsdatoen på vores ansættelser, mens vi præsterer på alle livets parametre for at opnå endemålet: fastansættelsen. Også selv om vores erfaring gang på gang viser os, at den udebliver.

I stedet tager vi til takke med den ’mulighed for forlængelse’, som kan være såvel vores frelser som vores bøddel, og som konsekvent er indskrevet i vores midlertidige ansættelseskontrakter. Vi er tvunget til at gamble med vores fremtid – ikke bare den professionelle, men fremtiden i sin helhed.

Den individualisering, som kendetegner den tid, vi lever i, har forskudt den traditionelle dannelse i retning af selvdannelse: Det er isoleret vores eget ansvar at udvikle os for at opnå social og samfundsmæssig anerkendelse. Det gælder hele samfundet, men selvdannelsesprojektet bliver paradoksalt, når det skal udspille sig på det prekære arbejdsmarked.

Drivkraften bag selvdannelsen er en internalisering af det præstationsregime, som præger vores samtid. ’Præstér eller forsvind!’ lyder det rungende påbud fra overjeget: Vi skal ikke alene varetage dannelsen af os selv, men også gøre det i konkurrence med vores venner og fagfæller: de andre unge akademikere på det usikre arbejdsmarked.

Det er imidlertid en forudsætning for dannelse af faglig identitet, at vi har længerevarende adgang til forskellige sociale fællesskaber: Det er i kraft af vores deltagelse, at vi skaber og opretholder os selv og vores omgivelser. Arbejdsfællesskaberne er naturligvis ingen undtagelse. For os, de unge akademikere, spiller deltagelse i arbejdsfællesskaber en nøglerolle i udviklingen ikke alene af en professionel identitet, men også af en sammensat daglig livsførelse.

Problemet med de prekære arbejdsbetingelser er, at deltagelse i arbejdsfællesskaberne fragmenteres. Vi har ikke mulighed for at indgå fast i arbejdsfællesskaberne. De faste rytmer, som må opbygges og fastholdes gennem længere tid, og som skaber fortrolighed, tryghed og identitetsmæssig forankring i omverdenen, bliver simpelthen brudt op på det prekære arbejdsmarked. Når vi tvinges til at skifte job, som vi skifter underbukser, bliver den pålagte selvdannelse simpelthen et umuligt projekt.