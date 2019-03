Flere unge under 15 har aldrig smagt alkohol: Vi skal finde ud af, hvorfor nordiske unges alkoholforbrug falder

Studier viser desuden, at mindreårige oftere end tidligere oplever, at det er vanskeligt at få fat i alkohol. Strengere alderskontrol i butikkerne er en forklaring, der bliver påpeget. Nogle forskere hævder også, at ungdomskulturen ganske enkelt er mere negativt indstillet over for alkohol end tidligere. Men også her synes der at være forskelle.

I Danmark opfattes alkoholindtagelse stadig mere positivt og som en mere naturlig del af ungdomskulturen end andre steder i Norden. Men også i Danmark er holdningen ved at ændre sig.

Ifølge den nuværende forskning er der ingen underbygning af antagelsen om, at unge drikker mindre, fordi de tilbringer mere tid foran computeren eller på sociale medier. Teorien om, at cannabis skulle have erstattet alkohol som rusmiddel, ser heller ikke ud til at være sand. Cannabis er snarere et supplement til alkohol, da de fleste brugere af cannabis også bruger alkohol.

Nutidens unge er på mange måder samvittighedsfulde og fornuftige. De værdsætter eksempelvis skolen og drikker og ryger mindre end tidligere generationer. Samtidig oplever de flere symptomer på blandt andet stress, angst og søvnløshed.

I flere lande synes der at forekomme flere psykiske lidelser blandt de unge. Det undrer forskerne, at dette falder sammen med, at alkoholforbruget i gruppen falder. Unge, som drikker store mængder alkohol i ungdomsårene, fortsætter ikke som voksne, og voksne, der drikker for meget, har ikke gjort det i deres ungdom.

Forebyggende indsatser skal derfor rette sig mod hele populationer af unge og ikke kun mod dem, der drikker for meget. Det er også vigtigt at understrege, at en del grupper ikke har fulgt tendensen: Alkoholforbruget er steget i visse socioøkonomisk udsatte grupper.