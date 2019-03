Chef for Veterancentret svarer på kritik: Vi er til for alle veteraner - både de hårdest ramte og dem, der har det godt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I fredagens Politiken blev der sat spørgsmålstegn ved den danske veteranindsats. Bliver der brugt penge, som ikke har effekt for de hårdest ramte veteraner og deres pårørende?

Det er et utrolig relevant spørgsmål, som jeg gerne som chef for Veterancentret vil besvare. Her, men også hver gang jeg mødes med organisationer og myndigheder, som gerne vil samarbejde om at nå de hårdest ramte veteraner og deres pårørende.

Jeg mener, at præmissen for spørgsmålet er forkert: For bliver der brugt penge, som ikke har effekt for de hårdest ramte veteraner? Ja, og det gør der først og fremmest, fordi Veterancentret har en flerstrenget eksistensberettigelse.

Det er farligt at gå i krig, og soldater kan potentielt dø eller blive meget syge af det i krop og sind. Derfor er det en opgave, som vi tager rasende alvorligt

Vi er sat i verden for at støtte de hårdest ramte veteraner, men vi skal også forebygge skader og skabe en større forståelse for og anerkendelse af vores veteraner i det danske samfund. Med de tre hovedformål vil der naturligvis være initiativer, der er til for veteraner, der ikke er udfordret. Det rokker ikke ved, at langt de fleste af vores initiativer er til for de mest udfordrede veteraner. Vi kerer os om dem, og vi er stærkt optaget af effekten af vores arbejde.

En del af kritikken har også gået på, at vi bruger penge uden at vide, om det nytter noget, men det er simpelthen ikke rigtigt. Vi ved, at for langt over 60 procent af de veteraner, som lider af svære ptsd-symptomer – altså de hårdest ramte veteraner, som Veterancentret har i behandling – mindskes de symptomer, de kom ind ad døren med, markant.

Vi måler også på vores rådgivnings- og rehabiliteringsindsats, som skal støtte udfordrede veteraner i at skabe gode rammer for deres liv, i kontakten med kommunen, psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen. Her får 70 procent af veteranerne forbedret deres situation betydeligt.

Vi er landets førende inden for krigsskader, men vi kan altid blive bedre. Derfor hilser jeg enhver debat på området velkommen, så længe præmissen for debatten er korrekt. Det skylder vi de mænd og kvinder, som har sat livet på spil for Danmark.