Michelin-direktør giver klimavenligt råd til bilisterne: Slid nu dine sommerdæk helt ned

Når sommerdækkene skal på, vælger mange at skifte til nye dæk. Det er en dyr misforståelse og et hidtil overset miljømæssigt problem.

Forårets store træk mod landets værksteder og dækcentre er så småt i gang.

Den næste måned skifter 2 millioner personbiler fra vinter- til sommerdæk. Det er godt for trafiksikkerheden, men også en anledning til at komme med et budget- og klimavenligt råd til bilisterne.

For når sommerdækkene skal på, vælger mange at skifte til nye dæk, selv om der stadig er 3-4 mm lovligt mønster i de gamle dæk. Det er en dyr misforståelse og et hidtil overset miljømæssigt problem. Det er nemlig langt bedre at køre sommerdækkene helt ned til lovgrænsen på 1,6 mm dækmønster. Det skåner miljøet og sparer penge. Og det går ikke ud over sikkerheden på vejene, viser omfattende forsøg.

Men hvorfor er det så så udbredt at kassere dæk før tid? Gamle vaner forgår jo ikke så let. Og test- og forbrugerorganisationer og dækfirmaer fokuserer i dag alene på test af nye dæk. Men det er usmart. For så snart et nyt dæk triller ud på vejen, slides det og ændrer gradvist egenskaber. Så dæk i trafikken er dæk per definition altid slidte. Derfor bør dæktest vise, hvor godt et dæk er under virkelige forhold: Når det er slidt og sidder på din bil. Sådan er det ikke i dag.

Og det er til trods for, at forskellen på gode og mindre gode dæk vokser, når de bliver slidt, og er allerstørst ved 2 mm mønsterdybde og derunder. Vores egne test af slidte dæk viser, at kvalitetsdæk i vid udstrækning bevarer deres bremseegenskaber selv på våd vej. Faktisk kan et kvalitetsdæk med 1,6 mm mønster være på niveau med et spritnyt lavprisdæk. Alligevel anbefaler mange dækproducenter og værksteder, at du udskifter dæk allerede ved 3-5 mm. I virkeligheden bør alle dæk kunne præstere godt helt ned til lovgrænsen. Det er nemlig spild af dyrebare ressourcer og dine penge at udskifte dæk før tid.

Og så er det skidt for miljøet, fordi det samlede forbrug af dæk og dækmateriale stiger unødigt. Beregninger viser, at for tidlig udskiftning af dæk kan koste en bilejer, hvad der svarer til et ekstra nyt dæk – om året. Konsulenthuset EY har regnet på prisen, hvis alle europæiske bilister skiftede dæk allerede ved 3 mm.

Tallet er overvældende: Ekstra 128 millioner dæk skulle produceres, CO 2 -udledningen ville stige med 6 millioner tons, og forbrugerne ville få en unødvendig regning på ca. 45 milliarder kroner, hvert år vel at mærke. Det giver stof til eftertanke på turen ned til værkstedet for at få sommerdæk på. Og kører du med kvalitetsdæk, skal du lige koble autopiloten fra, hvis din mekaniker siger, at det er tid til nye sommerdæk.

Tjek mønsterdybden, og er der mere liv i dækkene, før grænsen på 1,6 mm, gør du dig selv og miljøet en tjeneste ved at beholde dem lidt endnu. Ja, faktisk vil du på tør vej opleve, at dine slidte dæk bremser mere optimalt og bidrager positivt til din brændstoføkonomi.