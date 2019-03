Fødselslæger svarer igen: Hver eneste baby tæller, derfor kan vi som fødselslæger retfærdiggøre de mange igangsættelser

Når vi har siddet over for par, som har mistet et barn i graviditetsuge 42, og de spørger, om det kunne have været undgået, hvis kvinden havde født tidligere, så synes vi som fødselslæger, at igangsættelse før uge 42 er indsatsen værd.

I Kroniken 18. marts udfordrer journalist og forfatter Hanne Dam de danske fødselslægers anbefaling om igangsættelse af fødsel før graviditetsuge 42.

Som fødselslæger står vi gerne ved, at vi prioriterer mors og barns sikkerhed meget højt. Når graviditeten går over terminen, er der en let øget risiko for, at moderkagen fungerer dårligere.

Derfor er der ved overbåren graviditet (ud over graviditetsuge 42) en let øget risiko for, at fosteret dør, derudover er der en let øget risiko for, at barnet får iltmangel, og det kan derfor blive nødvendigt at forløse ved akut kejsersnit.

På baggrund af ovenstående anbefales alle gravide kvinder igangsættelse før graviditetsuge 42. Igangsættelse anbefales tillige tidligere ved specifikke sygdomme hos kvinden eller fosteret.

Som læger har vi ikke blot fokus på sikkerheden under graviditet og fødsel, men også på at sikre, at fødslen bliver en god og tryg oplevelse for det enkelte par

Vi har som fødselslæger oplevet, at de nye anbefalinger har ændret vores hverdag på fødegangen. Vi ser færre fosterdødsfald i slutningen af graviditeten og færre fødende tidligt i fødsel med tykt grønt fostervand og hjertelydsforandringer, fødende, som af den grund må forløses ved akut kejsersnit.

Endelig ser vi færre nyfødte, som må indlægges på afdelingen for nyfødte med komplikationer på grund af overbårenhed.

Spørgsmålet er så, om det at redde et enkelt barn fra sygdom eller død før fødslen kan retfærdiggøre de mange igangsættelser. Og jo, når man som vi har siddet over for par, som har mistet et barn i graviditetsuge 42, og de spørger, om det kunne have været undgået, hvis kvinden havde født tidligere – ja, så synes vi som fødselslæger, at igangsættelse før uge 42 er indsatsen værd.

I den kliniske hverdag oplever vi et tæt tværprofessionelt samarbejde omkring den enkelte fødende. I Danmark har vi en helt unik organisering, hvor jordemødre alene varetager den normale graviditet og fødsel.

Fødselslægerne inddrages kun, når forløbet afviger fra det normale. Vi oplever, at dagligdagen på fødegangen er kendetegnet ved et stærkt samarbejde mellem jordemødre og læger både om de ’næsten normale’ og de komplicerede fødselsforløb.

Samarbejdet er formentlig den vigtigste forklaring på, at vi har en meget lav forekomst af dødfødsel og børn født med svær iltmangel, samtidig med at vi sammenlignet med resten af verden har en lav forekomst af kejsersnit under fødslen.

Da vi blev fødselslæger for 25 år siden, var der stor forskel på, hvordan de danske fødeafdelinger håndterede gravide og fødende. Siden 1997 har danske fødselslæger på tværs af landet udviklet nationale kliniske retningslinjer for fødselsområdet. Samarbejdet har medført ensretning af undersøgelser og håndtering af gravide og fødende kvinder f.eks. ved igangsættelse og kejsersnit.

Retningslinjerne udarbejdes af bredt sammensatte grupper af unge og ældre fødselslæger og tillige jordemødre, når emnet vedrører jordemoderfaglige aspekter. Disse nationale retningslinjer på fødeområdet har skabt stor opmærksomhed og anerkendelse internationalt.

Som læger har vi ikke blot fokus på sikkerheden under graviditet og fødsel, men også på at sikre, at fødslen bliver en god og tryg oplevelse for det enkelte par. Det, der for det ene par føles trygt og sikkert, kan imidlertid for et andet par virke som en uhensigtsmæssig indgriben i en naturlig proces.