Poya Pakzad: Politikernes behandling af flygtningebørn er ikke bare uforsvarlig. Det er kalkuleret sadisme

Vi står midt i en moralsk krise, som vi ikke for alvor diskuterer, selv om vi er herrer over den, skriver Poya Pakzad, der selv kom til Danmark som flygtningebarn.

Jeg var 2 år, da vi kom til Danmark fra Iran.

Min familie var flygtninge fra krigen mellem Iran og Irak, og den revolution, der få år forinden havde vendt vores tilværelse på vrangen. Det var september 1986, den koldeste vinter i årtier.

Jeg husker ikke så meget fra perioden, og det, som jeg tror, at jeg erindrer, har jeg ringe tillid til. Men jeg har gennem mine forældre fået fortalt en masse, og jeg mærker i mit voksne liv følgerne af den tumultariske begyndelse i livet.

Jeg havde mareridt næsten hver nat. Vi boede i et belastet område, hvor narkomaner og fattige kunne finde på at banke på om natten for at låne penge. Jeg blev stiv af angst og koldsved, når det skete.

Min mor fortæller mig, at jeg havde nøjagtig samme reaktion, når bomberne smadrede ned, og alarmerne skød i gang. Jeg spiste ikke så meget som tumling, jeg havde ofte ondt i maven, og jeg blødte ud af bagdelen. Lægen mente, at jeg havde en angstlignende lidelse, da jeg var 3 år. Noget måtte der gøres ved mine mareridt, som stjal vores nattesøvn. Jeg fik professionel terapi.

Alle mine tegninger fra denne tidlige alder var blodige illustrationer af krig og drab.

Som ældre barn fortsatte jeg med at have mareridt. Der skulle stadig mindre til for at anspore dem. Det var nok at se en boksekamp i fjernsynet eller spille konsol, og søvnen var ofret. Selv i dag er jeg en bange person. Jeg sover med lyset tændt i det tilstødende rum, hvis jeg er alene. Hver en lyd om natten er anledning til jag og skræk. Jeg går ikke ned med skraldet ad bagtrappen eller op på loftet om aftenen.

Hvad jeg ikke husker fra krigen og flugten, mærker jeg intenst og hysterisk i form af angsten.

Når jeg i dag læser, at børn i udrejsecentre, som i forvejen lever en stresset, usikker og unormal tilværelse med udsigt til hjemsendelse, bor ved siden af lyden af krudt og kugler, bliver jeg harm. At jeg selv er blevet far til en lille pige, skærper medfølelsen.

Skal disse børn ikke have love at spise familiens mad? Gå i skole og lege med danske børn i den resterende tid, de skal være her? Åbenbart ikke.

Jeg forstår udmærket – men billiger ikke – hvis politikere vil føre ’stram indvandringspolitik’. Det er helt legitimt at være politisk uenige på det område. Jeg er heller ikke blind for de sociale trængsler, der ledsager indvandringen.

Men at gøre vilkårene ubærlige for herværende asylansøgere og flygtninge ved at forarme deres tilværelse eller på anden vis påføre dem ulykker og afsavn – alt sammen med henblik på at afskrække nye fra at komme hertil – falder uden for, hvad der er politisk forsvarligt. Det er kalkuleret sadisme.

Kontant sagt ligger denne »nye realisme«, som statsministeren ynder at kalde den illusionsløse brutalitet, til grund for betydelige dele af den stramningsdagsorden, der anføres af regeringen og dens logrende haler i Folketinget: at stramme vilkårene så meget, at »det bliver markant mindre attraktivt at søge til Danmark«.

Tænk på nedsættelsen af den i forvejen lave integrationsydelse, som parkerer flygtningefamilier i fattigdom. Tænk på familiesammenføringsstramningerne, der separerer flygtningefamilier med midlertidigt ophold fra deres kære. Tænk på den tiltænkte symbolværdi i tomme teltlejre midt om vinteren i Aabenraa. Tænk på etableringen af muligheden for at frihedsberøve asylansøgere uden dommerkendelse. Tænk på Lindholm og på den linde strøm af retsforringelser, der hasteindføres uden rimelig eftertanke.

Tænk på de børn, der kunne være dine egne. Hvilken skyld bærer de på, andet end at være tilfældigt født midt ind i menneskeskabte konflikter og elendighed?