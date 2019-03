»Børn holdes som gidsler på Sjælsmark«: Mens børnekonventionen fejrer jubilæum, lader Danmark de svageste børn i stikken

Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold. Undtagen dem på Sjælsmark åbenbart.

I år fylder FN’s børnekonvention 30 år.

Mere end 190 lande – herunder Danmark – har skrevet under på erklæringen, som kan bryste sig af at være den konvention i FN-systemet, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig.

Børnekonventionens rettigheder gælder alle børn uanset nationalitet, social status, køn, etnicitet, religion og kultur. Og så slår konventionen desuden fast, at alle børn har ret til at overleve, udvikle sig og vokse op under sunde og trygge forhold.

I konventionens jubilæumsår er der imidlertid ikke meget at fejre i Danmark.

På trods af at Danmark har underskrevet konventionen, har Danmark som det eneste land i Norden ikke inkorporeret den i den nationale lovgivning. Det kunne der ellers godt være behov for.

Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lever mere end 64.500 børn i Danmark under fattigdomsgrænsen, og tallet fortsætter med at stige. Det er national rekord.

I regeringens kriminalitetsudspil vil en række lovforslag ifølge Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet de facto sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

Men værst af alt er det utvivlsomt, at 125 børn holdes som gidsler på Udrejsecenter Sjælsmark, mens landets politikere og debattører kaster børnenes skæbne rundt mellem sig som en varm kartoffel i febrilske forsøg på at placere skyld og ansvar.

Undersøgelser viser ifølge Amnesty International, at børnenes opvækst på Sjælsmark er præget af utryghed, ensomhed og frygt for fremtiden. Ikke færre end 51 indberetninger er blevet indleveret til Hørsholm Kommune fra personalet på Sjælsmark alene i år 2018.

I en tid, hvor det blandt danske politikere er blevet moderne at tale om internationale konventioner som besværlige og virkelighedsfjerne hensigtserklæringer, som kan bøjes og omgås efter forgodtbefindende, og hvor der er gået sport i at stille lovforslag, som går til kanten af konventionerne, er det vigtigere end nogensinde, at børnenes rettigheder sikres.

Når vi inden for de næste par måneder skal til urnerne for at stemme til folketingsvalget, håber jeg, at så mange som overhovedet muligt vil sætte børnenes tarv højest i beslutningen om, hvilket parti eller hvilken kandidat der skal repræsentere dem i Folketinget i næste valgperiode.

For børnene på Sjælsmark er dybt afhængige af en retsstat, der vil tage hensyn til deres tarv og inddrage deres perspektiv. Derfor håber jeg også, at børnekonventionens 30-års jubilæum kan blive en anledning til at diskutere, hvordan vi styrker børnenes retssikkerhed i den danske lovgivning.