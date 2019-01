Professor: Sjælsmark er kulminationen på et værdiskred, der har stået på længe

I dansk politik er det blevet legitimt at ofre børns ve og vel, hvis blot det bringer magten nærmere. Politikerne er nu helt officielt er trådt ind i en konkurrence om, hvem der kan skabe de dårligste vilkår for andre mennesker.

I de seneste uger har børnene på Sjælsmark fyldt mediernes debatsektioner. Og det med god grund. Børnene lever under urimelige forhold. De er revet væk fra deres dagligdag, skole og venner og skal nu tilbringe måneder, måske endda år, på et indhegnet center, hvor vi ikke engang kan unde dem et måltid mad tilberedt af deres forældre. Resultatet er forudsigeligt: Børnene mistrives og risikerer varige sår på sind og sjæl.

Men til trods for alle de underretninger, der strømmer ind til kommunen, de bekymrede eksperter og advarslerne fra humanitære organisationer sker der ingenting. Det politiske flertal vil ikke gribe ind og sikre børnene en ordentlig tilværelse. Valget vindes på en stram udlændingepolitik, og derfor kan lempelser ikke komme på tale.

For mange af os er det en ubehagelig erkendelse: I dansk politik er det blevet legitimt at ofre børns ve og vel, hvis blot det bringer magten nærmere. Den dygtige politiker er ikke længere den, der hjælper børn i nød, men derimod den, der kan vinde et valg ved at lukke for medmenneskeligheden og holde sig til strategien.

For hvordan skal man ellers forklare Martin Henriksens udtalelser om, at hensynet til barnets tarv ikke må blokere for en stram udlændingepolitik? Eller Inger Støjbergs forsikring om, at der ikke kommer væsentlige ændringer på Sjælsmark, ikke engang en mikrobølgeovn kan det blive til. Og hvordan skal man forstå Mette Frederiksens enestående passivitet, hvis ikke den udspringer af et ønske om magt på bekostning af børnene? For Mette Frederiksen vil jo være børnenes statsminister og er leder af et parti med stolte solidariske traditioner. Et parti, der engang havde Peter Sabroe som medlem, og som altid har rakt en hånd ud til de børn, der havde brug for det. Men ikke længere, ikke til børnene på Sjælsmark. Dem kæmper nutidens socialdemokrater ikke for.

Når først man er villig til at sætte børns tryghed og trivsel på spil, kan man opnå store resultater. Men omkostningen er ubetalelig. Kynismen sejrer over humanismen. Og den rå magt bliver det mål, som alt andet må indordne sig under

Kynismen florerer hos fremtrædende politikere, men ansvaret er ikke kun deres. Det tilhører også dem, der fra bageste række i Folketinget dukker nakken og forholder sig tavs, fordi de ikke tør andet. Det tilhører de medier og kommentatorer, der tror, at politik ikke er andet end strategiske overvejelser. Og det tilhører alle de vælgere, der fordeler deres stemmer på en måde, der bekræfter politikerne i, at selv børn kan bringes til offeralteret, når det gælder om at vinde magten.

At vi som samfund ikke vil hjælpe børnene på Sjælsmark, er i sig selv en falliterklæring. Men i virkeligheden er det blot kulminationen på det værdiskred, der har stået på længe. Man hører det i det udskammende og stigmatiserende sprog, som vi under dække af at ville tale præcist om problemerne, anvender om udlændinge og deres efterkommere. Man finder det i afvisningen af kvoteflygtninge, som kun skyldes, at vi fejlagtigt har bildt os selv ind, at vi er ved at segne under byrden af integrationsproblemer. Og nu er vi altså kommet til børnene. Ikke kun dem på Sjælsmark, men også dem, der skal leve i fattigdom på alt for lave offentlige ydelser, som nidkært er designet til at ramme udlændinge og deres børn.

De stramningsparate politikere siger, at de hårde midler er nødvendige for at beskytte danske værdier. Men det passer ikke. Sandheden er, at de selvsamme politikere er i fuld gang med at undergrave og udviske de værdier, som Danmark er kendt for, og som danskerne med rette kunne være stolte over.