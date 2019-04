Sociolog: Stop med at sammenligne en sund kvinde med en slank kvinde og en slank kvinde med en lykkelig kvinde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Som barn tænkte jeg ikke over det, for det handlede aldrig om min krop, men min mor har gået rundt og været utilfreds med sin egen krop hele mit liv. Vi har ikke snakket om det, men hun har altid villet tildække sine arme; de er for grimme, de er for tykke, og nu har jeg det også sådan selv. Jeg kan simpelthen ikke have, når mine arme ikke er tildækkede, fordi de er tykke«.

Ordene er Nanas. Hun er 27 år og har et bmi på 23, altså er hun såkaldt ’normalvægtig’.

Hun er en af de unge kvinder, jeg har talt med i forbindelse med mit speciale om forholdet til krop, skam og frygt, og hendes personlige historie fortæller den store historie ret godt: Udskamning af kvindekroppen lever fortsat i bedste velgående i vores samfund.

På trods af at emnet er rykket langt højere op på dagsordenen i den offentlige debat, og stærke røster fra Fed Front, Ida Rud Nielsen (’Tykke Ida’) og mange flere råber problemstillingen op, er åbenheden omkring piger og kvinders vægt stadig ikke rykket ind i de danske stuer, hvor tabu og skam stadig er hverdag, når snakken falder på kvinders kroppe.

I de seneste årtier har vi i Danmark haft et stigende fokus på sundhed og på, hvordan den enkelte kan sørge for at leve sundt i hverdagen. Samtidig er flere og flere blevet overvægtige – en udvikling, der anses som en trussel for befolkningens trivsel og sundhedssystemets budgetter.

Gennem dybdeinterviews med unge danske kvinder peger jeg i mit speciale på, at kvinder i dag ikke blot skal forholde sig til offentlige sundhedskrav på den ene side og skønhedsindustriens idealer på den anden side, men at disse to giganter er blevet sammenblandet til et stort kaos af pres inde i den enkeltes hoved.

Siden både sundheds- og skønhedsidealet i dagligdagen forbindes til den slanke krop, er de ikke længere mulige at adskille. En typisk tankerække er:

»Jeg træner både for at være sund og for at være flot. For at være flot skal jeg se ud på en bestemt måde. Vil det så sige, at jeg ikke kan være sund, før jeg ser ud på den bestemte måde?«.

Når individet har lavet koblingen, at det ikke er muligt at være sund, før hun ser ud på den måde, som skønhedsidealet påpeger, vil hun aldrig opnå følelsen af at være sund, fordi skønhedsidealet er konstrueret til at være uopnåeligt.

Der sker derved en skævvridning mellem den information og kampgejst, som deles i den offentlige debat af kropsaktivismen, og den logik, som hersker i dagligdagen.

Hvorfor? Fordi vægt og krop stadig ikke er noget, vi snakker om med hinanden. Mange finder det akavet og svært at sætte ord på.

Måske tænker du nu: Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at tale om sin vægt? Er det ikke nok, at diskussionen bliver taget i det offentlige rum, så buskaberne kan sive ud og med tiden påvirke hverdagen for alle?

Mit svar er nej. Der er uendeligt mange mennesker, der dagligt går rundt og taler dårligt til og om sig selv på grund af deres forhold til egen krop, og det er simpelthen ikke godt nok, at vi overlader helingen af disse åbne sår til den offentlige debat.

Problemet med vores manglende håndtering af vægt og den skam, det medfører, skal tages alvorligt, fordi vi ellers risikerer, at skammen udvikler sig til direkte selvhad, som allerede eksisterer blandt flere, jeg har talt med – uafhængigt af om de vejer 62 kg eller 107 kg.

»Jeg kan ikke røre ved min egen mave, fordi jeg hader den. Jeg kan ikke smøre bodylotion på den, og jeg kan kun lige tørre den efter jeg har været i bad, fordi der er et håndklæde imellem, men jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg hader den bare så meget«, siger 27-årige Sandra med et bmi på 22.