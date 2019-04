Psykiske lidelser er et samfundsproblem: Drop nu slavepiskermottoet om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal først og fremmest være tåleligt at leve

Bagefter var der nul opfølgning. Min daværende kæreste måtte pleje mig alene. Det overlevede vores forhold ikke, han gik ned med stress, og jeg røg endnu længere ned i håbløsheden.

Jeg ved, at der er meget ved min historie, der er eksklusivt mit, men jo mere jeg hører om andres, desto bedre forstår jeg, at jeg grundlæggende overhovedet ikke er spor særlig.

Jeg er så typisk, som man kan være: Et menneske, der er defekt i systemets øjne, så snart det ikke kan præstere og producere.

Mennesket ødelægges af at blive gjort til et middel til at producere. Naturen ødelægges af at blive gjort til et middel til at producere

Som Jacob på 20 år siger (i Politikens feature ’Syg i hovedet’): »Mit livs mål er ikke længere glæde, men rettere en kamp for at fungere. Jeg kunne leve med at være ked af det hele tiden, hvis jeg i det fucking mindste bare var produktiv«.

At fungere er at være produktiv, ikke at have det godt. Menneskets velbefindende er ikke mål nok i sig selv. Hvis ikke du kan producere inden for de udstukne rammer, fortjener du ikke at leve.

Taler man med psykiatere off the record, indrømmer de gerne, at de dybest set ikke ved hvad de laver. Det hele er trial and error.

Den opgave, de har, er at gøre folk funktionsdygtige. Eller, hvis det ikke kan lade sig gøre, at pacificere dem, så de i det mindste ikke generer de produktive borgere.

At gøre trivsel til et spørgsmål om at være funktionsdygtig, syg eller rask, er også at gøre det til et individuelt problem, noget, der ikke har med omgivelserne at gøre. En fejl i en enhed i produktionsapparatet.

Men hvad så når vi alle sammen begynder at bryde sammen? Jeg ser det ske omkring mig. Jeg ser, at mine såkaldt privilegerede venner i drømmejobs er ude af sig selv af stress. Jeg ser mine chefers desperate blikke. Jeg forstår, at de ikke kan gøre noget for mig, fordi de selv er pressede.

Men jeg forstår også, at det er den løgn, vi alle sammen køber lige nu: at det ikke kan være anderledes. I stedet for at stoppe op giver vi hele tiden stresslorten videre til hinanden.

Vi tror på, at det er vores egen skyld, hvis vi ikke kan klare det. At hvis bare vi presser os selv lidt mere, mediterer lidt mere, træner lidt mere, spiser lidt sundere, så kommer der en eller anden belønning.

Men hey, dét her burde være belønningen: at leve et liv, hvor vi kan tage det for givet ikke at skulle have det ad helvede til.

Mens vi vænner os til selv at lide, er det også lettere at vænne sig til, at naturen omkring os lider. Det er den depressives lod at se sine omgivelsers undergang som et velfortjent bevis på, at man er til skade for dem. Sådan fungerer selvhadets destruktivitet.