Gymnasieelev: Jeg føler, jeg skal arbejde ekstra hårdt for at vise, at jeg faktisk er klog, og at der er mere i mig end bare mit tørklæde

Mange af mine venner taler om, at de vil rejse væk fra Danmark, når de har fået deres uddannelse, og det overvejer jeg også. Jeg vil ikke have, at mine børn skal gå igennem det samme som mig.

Jeg har altid identificeret mig som dansker. Når jeg tager på ferie i mit hjemland, ser de mig også som dansker. Men gennem årene har den del af mig ændret sig. Jeg er begyndt at føle mig mindre dansk. Måske er det, fordi jeg er ved at blive ældre og ser virkeligheden i øjnene.

Jeg identificerer mig ikke længere som dansker, men som en, der kommer fra Zanzibar. Jeg føler mig ikke længere hjemme i det land, jeg er vokset op i.

Min far har altid sagt: »De vil aldrig se dig som en af deres egne, derfor skal du arbejde ekstra hårdt«, og jeg troede aldrig på det, han sagde.

Jeg tænkte altid: »Ej, far, hvorfor skulle de dog se anderledes på mig?«.

Da jeg begyndte i gymnasiet, begyndte jeg dog at tage hans ord til mig. Jeg begyndte at forstå, hvorfor flere udenlandske forældre vil have, at deres børn skal blive læger og ingeniører. Der var flere episoder i min grundforløbsklasse, hvor folk så ned på mig, når jeg rakte fingeren op. Jeg følte, at jeg blev nødt til at arbejde ekstra hårdt for at vise folk, at jeg faktisk er klog, og at der var mere i mig end bare mit tørklæde.

Jeg har mødt folk, som har været nervøse for at tale med mig, fordi jeg har tørklæde på. Jeg har altid prøvet at være den person, som starter samtalen

Majoritetsdanskerne i min klasse forstår ikke, hvor privilegerede de er. I gymnasiet kan man tydeligt se muren mellem minoritets- og majoritetsdanskere. Alene i min klasse identificerer majoritetsdanskerne sig som ’danskerne’ og vi, minoritetsdanskerne, bliver kaldt ’udlændingene’.

Det gør egentlig ondt, for jeg ser jo ikke mig selv som en udlænding, jeg ser mig selv som dansker. Men jo mere mine klassekammerater ser os om udlændinge, desto mere begynder jeg selv at tro på det.

Er det tonen i politikken, der giver mine klassekammerater retten til ikke at kalde mig dansk? Vil de sige de ting, hvis politikerne accepterer og ser os som danskere?

Jeg har mødt folk, som har været nervøse for at tale med mig, fordi jeg har tørklæde på. Jeg har altid prøvet at være den person, som starter samtalen. Og det var også tilfældet med en pige i klassen, der aldrig sagde et ord til mig. Jeg startede en samtale, og vi fandt ud af, at vi havde rigtig mange fælles interesser.

Vi endte med at blive hinandens bedste veninder. Havde jeg ikke startet den samtale, havde vi aldrig haft det specielle venskab, som vi har i dag. Samfundet ser os som en dansk pige og en muslimsk pige med tørklæde, men vi ser blot hinanden som veninder.

Der er stadig stor diskussion om, hvornår man er dansker. Pernille Skipper fra Enhedslisten siger, at det at være dansk er en følelse af fællesskab og samhørighed. Søren Pape Poulsen fra Konservative siger, at danskhed er loyalitet over for det danske flag, de danske værdier og kultur og det fællesskab, der former vores nation. Morten Østergaard fra Radikale Venstre siger, at man er dansk, hvis man har dansk statsborgerskab og føler sig dansk.

Er man dansker, hvis man føler sig dansk? Eller er man dansker, hvis man har dansk statsborgerskab? De fleste, jeg kender, er i samme situation som mig, og mange flere kender til det. At man ikke føler sig hjemme i det land, man er opvokset i, og at man heller ikke føler sig hjemme i det land, ens forældre kommer fra.