Tidligere lektor på DPU: Landets pædagoger er ikke kun dyrepassere

Minimumsnormeringer i daginstitutionerne er allerede kommet højt på dagsordenen i valgkampen. Og det med god grund, for der er mere på spil end blot omsorg og trivsel, bleskift og trøst.

Og selv hvis kun disse elementære behov skulle tilgodeses, kan det ikke gøres forsvarligt med for få pædagoger.

Det fremgår med al ønskelig tydelighed af de mange bekymrede læserindlæg fra forældre og pædagoger og de planlagte demonstrationer. Hvor mange alvorlige konsekvenser får en underbemanding så ikke, når også andre vigtige opgaver skal løses?

Pædagogens opgave er ikke kun som dyrepasserens. En nyfødt dyreunge som for eksempel et føl er neurofysiologisk færdigprogrammeret og kan efter få minutter selv komme på benene og stavre hen til moderen og få mælk.

Der en entydig sammenhæng mellem barnets mulighed for sproglige kontakter med voksne og dets talesprogsudvikling

Det nyfødte menneskebarn er derimod fuldstændig hjælpeløst, fordi hjerne- og kropsfunktioner langtfra er færdigudviklede, og det kan først gå opret i 1-2-års alderen.

Til gengæld har det allerede fra sin første levedag påbegyndt udviklingen af nogle andre funktioner end de biologiske. Det er de såkaldte højere psykiske funktioner, som adskiller os fra dyrene. De kan kun udvikles i samvær med andre mennesker, der er højere udviklet end en selv på det pågældende område.

Det gælder for eksempel sproget, som børn kun kan lære ved at omgås og tale med voksne eller ældre børn. Der en entydig sammenhæng mellem barnets mulighed for sproglige kontakter med voksne og dets talesprogsudvikling.

Handler vi i overensstemmelse med den viden? Nej, tværtimod. Meget tyder på, at netop det forhold for tiden er inde i en hidtil overset, bekymrende udvikling pga. et sammenfald af uheldige omstændigheder.

I familien medfører børns og voksnes udbredte brug af mobil og iPad mindre talekontakt mellem forældre og børn. Og i institutionerne betyder færre pædagoger i kommuner uden minimumsnormeringer færre voksenkontakter med det enkelte barn, end hvis der var fuld normering.

Sprogproblemet bliver ikke mindre af, at kravene til viden om sprogpædagogik i pædagoguddannelsen er nedprioriteret efter den seneste reform af uddannelsen.

Med hele dette billede af børns forringede muligheder for at få en tilfredsstillende sprogudvikling må jeg modvilligt indrømme, at det ikke længere er sagligt forsvarligt at argumentere imod en mere struktureret sprogindlæring helt fra vuggestuen, sådan som jeg og andre med mig hidtil har gjort det.

Hvis barnet ikke møder sprog nok hjemme, der er for få pædagoger i mange daginstitutioner, og pædagoguddannelsen ikke leverer en tilstrækkelig stærk sprogpædagogik, må problemet nødvendigvis løses mere professionelt af udefrakommende aktører.

Men lad os nu først få den minimumsnormering på plads i alle kommuner. Det er da et vigtigt første skridt på vejen.