Førstegangsvælger: Det er frygteligt, at man vælger skattelettelser frem for den nære velfærd

Casper Nomanni er 21 år og bor i Aabenraa, hvor han er i gang med at uddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Førstegangsvælger Politiken har spurgt 7 unge mennesker, der i år for første gang kan stemme til folketingsvalget, hvordan de forholder sig til dansk politik, og hvad der bekymrer dem. Hver dag frem til valgdagen vil du her i avisen møde en af de unge førstegangsvælgere.

Velfærd. Det tænker jeg meget over. Om vi kan komme til lægen, når vi har behov for det. Om vi kan få den hjælp, vi har brug for, når vi bliver gamle. Jeg mener desværre, at Danmark har bevæget sig i den forkerte retning de seneste år. Det er frygteligt, at man vælger skattelettelser frem for den velfærd, der styrker den danske befolkning og gør os til et land, der formår at tage hånd om alle.

Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper, og jeg er i gang med at videreuddanne mig til social- og sundhedsassistent. Jeg kan tydeligt mærke, at der er blevet mindre tid til at tage sig af den enkelte borger. Der er skåret så meget ned, at de ældre, der i sin tid var med til at bygge velfærdsstaten op, ikke får tilstrækkelig glæde af den. Når jeg er på arbejde, føler jeg ikke, at det menneske, jeg står over for, kan nå at komme af med det, de har på hjerte, fordi jeg skal skynde mig videre til den næste.

Det er første gang, jeg skal stemme til Folketinget, og selv om jeg kun er 21 år, tænker jeg allerede meget på min egen alderdom Casper Nomanni

Der er for dårlige normeringer og ikke tid nok til den enkelte borger i ældreplejen. Virkeligheden er, at hvis én borger får det dårligt, så vælter planlægningen resten af dagen, fordi man skal bruge lidt ekstra tid. Det betyder, at man må nedprioritere tid til dokumentation, eller det kan ske, at den næste borger på listen får sin livsnødvendige medicin for sent.

De ældre er blevet til navne i et regneark, hvor man ikke har tid til at se hele mennesket.

Det er første gang, jeg skal stemme til Folketinget, og selv om jeg kun er 21 år, tænker jeg allerede meget på min egen alderdom. Jeg er glad for mit fag, og jeg vil gerne arbejde som social- og sundhedsassistent så længe, det er muligt. Men med de ressourcer, der er nu, og den pensionsalder, jeg har udsigt til, når jeg at være hårdt belastet, inden jeg kan gå fra. Jeg tror ikke på, at jeg kan holde til at arbejde i mit fag frem til den nuværende pensionsalder. Slet ikke, hvis den får lov til at stige igen.

Jeg håber, at alle vil finde stemmeboksen på valgdagen og give deres mening til kende. Jeg sætter mit kryds ved Socialdemokratiet. Også selv om de ikke kan sige helt konkret, hvem deres plan om tidlig tilbagetrækning drejer sig om.