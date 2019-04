Danmarks kamp imod tech-Goliat: Vi har brug for en digital grundlov

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I P1-programmet ’Mennesker og Medier’ åbnede kultur- og kirkeminister Mette Bock i april 2018 op for sin afmagt over for teknologi-giganterne. Adspurgt om, hvorfor Facebook og Googles magtposition og annonce-dominans på det danske mediemarked slet ikke var nævnt i regeringens nye medieudspil, svarede hun:

»Vi kan bare ikke løse det på dansk grund i en dansk medieaftale … Det vil være som David mod Goliat«.

Mette Bock ser her tech-giganterne og digitaliseringen, Goliat, som overmagten – en gigant, som Danmark kun kan kæmpe forgæves imod. Men hun misforstår jo derved bibelfortællingen, hvor David som bekendt besejrer Goliat.

Det er dog et glimrende symbol på, hvordan vores politikere forsvarer uviljen til indgriben og regulering, som vi i øjeblikket oplever med alt, der vedrører teknologi og digitalisering.

Med Shoshana Zuboffs nye bog om ’overvågningskapitalismens tidsalder’ er diskussionen om techgiganternes dominans og overvågningsbaserede forretningsmodel igen topaktuel. Bogen har fået en begejstret modtagelse både internationalt og herhjemme.

Vi må ikke glemme, at Danmark faktisk har store muskler, når det kommer til formgivning af et samfund for fællesskabet: Vi har historisk ballast, demokratiske værdier og politisk infrastruktur til at lægge os ud med den digitale Goliat

Overvågningskapitalismen er en mutation af kapitalismen, der er drevet af data, baseret på overvågning og pioneret af Google. Zuboffs advarsel lyder, at techgiganternes fremgangspraksis både truer vores individuelle selvbestemmelse og demokratiet, hvis ikke de værdi- og magtfulde overvågningskapitalister møder modstand fra befolkningen.

I en årrække har danske politikere dog gjort noget nær det modsatte af, hvad Zuboff anbefaler. Vi har faktisk lagt os fladt ned over for Google. Det viser sig blandt andet ved, at følgende overbevisning har sat sig fast i dele af de politiske ledelseslag:

At Danmark har overordentligt travlt med digitaliseringen – for ellers sakker vi bagud, taber terræn og går glip af en masse gevinster i form af arbejdspladser og vækst. Regeringens vision for Danmark er, at vi skal være en ’digital frontløber’- Vi deltager nemlig i et væddeløb, en digitaliseringskonkurrence, som det gælder om at vinde.

I september 2016 blev der i Industriens Hus afholdt en konference arrangeret af blandt andre Google med titlen ’Digital Frontrunners Copenhagen’, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog.

Google Danmarks daværende direktør, Peter Friis, leverede til konferencen en opfordring til hastig handling: »Den digitale udvikling indeholder gigantiske forretningsmuligheder. Men tid er en luksus, vi ikke har. Udviklingen i blandt andet Asien går hurtigere, end den gør her. Og derfor er det nu, vi skal i aktion!«.

Baggrunden for konferencen var rapporten ’Digitizing Denmark – How Denmark Can Drive and Benefit from an Accelerated Digitized Economy in Europe’, som Google havde bestilt og betalt for.

Rapporten undersøgte og vurderede potentialet for digitalisering i flere europæiske lande. Her var konklusionen, at Danmark har meget at vinde på digitaliseringen, og at vi derfor skal skrue op for tempoet for ikke at sakke bagud. Mange af rapportens foreslåede løsnings-initiativer har herefter fundet vej til regeringens politik.

Det mest interessante i rapporten er en sætning, som viser et blik på udvikling og fremskridt, der reelt afskriver demokrati som fremtidens styreform. Budskabet lyder i oversat form: Lovgivning må ikke tillades at hindre eller nedsætte tempoet for økonomisk og samfundsmæssig udvikling. Eller sagt mere direkte: Demokrati er en luksus, der simpelthen ikke er tid eller råd til.

Den tyske tænker Hartmut Rosa har diagnosticeret vores ’accelerationssamfund’, hvor hastigheden er blevet altafgørende og konstant stigende. Men hastværket har allerede nået et niveau, hvor det er blevet en trussel mod demokratiet, påpeger Rosa.

Demokrati tager nemlig tid. Der skal være tid til indlæg fra alle relevante parter, der belyser potentielle faldgruber og negative sociale og retssikkerhedsmæssige konsekvenser.