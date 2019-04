E-cigaretfirma: Tilbyd rygere mindre skadelige alternativer istedet for ’quit or die’-metoden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Rigtig mange – faktisk 43 procent – af de personer, der årligt dør af rygerelaterede sygdomme, kan reddes. Det er konklusionen Syddansk Universitets (SDU) rapport ’Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer’ fra 2016.

Rapporten er blevet flittigt brugt i rygedebatten og er en af dem, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab, Røgfri Fremtid, henviser til i deres folder ’Fakta om kræft og rygning’.

I disse dage debatteres det, hvorvidt prisen for cigaretter skal sættes op, hvilket de fleste finder fornuftigt. Forskere og eksperter mener nemlig, det er det stærkeste våben, vi har til at forebygge, at unge begynder at ryge.

Hvis vi tager et kig på SDU’s rapport, anslås det, at langt størstedelen af storrygerne er dårligere stillet socialt end smårygerne og aldrig-rygerne.

Nordmændene bruger nikotin, men på en langt mindre skadelig måde end tobaksrygning. De er desuden også godt med, når det kommer til e-cigaretter

De fleste små- og aldrig-rygere har, modsat storrygerne, en mellemlang uddannelse. Det estimeres, at hvis hele befolkningen havde en mellemlang uddannelse, ville antallet rygerelaterede dødsfald falde med op mod 43 procent.

I januar vågnede danskerne op til nyheden om, at antallet af rygere, for første gang i 20 år, var steget.

Socialt udsatte har større tendens til at bruge nikotin, måske for at aflede stress. Hvor god en ide er det så at sætte priserne på cigaretter op? Vil der ikke bare blive prioriteret og måske sparet på andre ting? Ting, der i nogens øjne er vigtigere? Det tror jeg desværre.

Bør vi ikke se på, hvordan vi kan forbedre levevilkårene for socialt udsatte? Med en stigning i antallet af danske rygere, er vi så i virkeligheden også ved at se en stigning i social ulighed? Det kunne være, vi skulle handle på dette først, før vi sætter yderligere begrænsninger op for de svageste.

Der er i Norge langt færre, der ryger, end i Danmark. Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselotte Blixt, har udtalt, at vi dog skal huske på, at mange af dem i stedet bruger snus.

Og det har hun ret i. Nordmændene bruger nikotin, men på en langt mindre skadelig måde end tobaksrygning. De er desuden også godt med, når det kommer til e-cigaretter.

Skal vi se mod andre lande, vi også gerne sammenligner os med, bør et af dem være England. Her anbefales rygere at skifte smøgerne ud med e-cigaretter, da engelsk forskning har vist, at de er 95 procent mindre skadelige end cigaretter.

I rygedebatten herhjemme går de vægtige spillere ind for metoden ’quit or die’ – kvit smøgerne eller dø. Også selvom de, trods alt, er vilde med alt, der kan forebygge sygdom og død.

Så i stedet for at rive tæppet helt væk under socialt udsatte rygere, bør vi i stedet så ikke hjælpe dem – og tilbyde dem billigere, mindre skadelige alternativer?