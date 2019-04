V-kandidat: Rygeforbud i arbejdstiden er udtryk for en syg tendens

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Danske Regioner har netop meddelt, at man vil indføre et totalforbud mod rygning i arbejdstiden. Det skal gælde for samtlige knap 140.000 regionsansatte. Intentionen er såmænd nobel: færre skal dø af rygning, men metoden er absurd. For hvad betyder et forbud mod rygning i arbejdstiden egentlig? Og hvad bliver det næste, Danske Regioner mener, man skal detailstyre?