Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Én gang hvert femte år får vi muligheden for at diskutere EU for alvor i en hel valgkamp – diskutere det til bunds og komme ud i alle afkrogene af den politik, der via uigennemskuelige processer i Bruxelles og Strasbourg ender med at blive til lov for 500 millioner europæere.