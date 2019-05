Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Kasper Holten vil lave en pagt med politikerne: Vi i kulturlivet lægger offerrollen fra os, hvis I som politiske partier taler værdien af et stærkt kulturliv op

Danskerne synes ikke alene, at et stærkt kulturliv er vigtigt – et stort flertal synes også, at staten skal investere i det. Det burde altså være en ren politisk vindersag at bakke op om et stærkt kulturliv.