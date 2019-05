Kære partileder: Hvordan vil du hjælpe min far ud af Bahrains fængsel?

Det er nu otte år siden, at min far – der er dansk statsborger – blev fængslet på livstid i Bahrain.

I juni holder vi valg her i Danmark. Men i juni er der også en anden mærkedag: Da er det nemlig otte år siden, at min far blev idømt fængsel på livstid i Bahrain for at være menneskeretsforkæmper.