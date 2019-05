»Når du er færdig med at prygle abe, så stem på Søren Pape«: Valgkampen har taget en 'sjov' og ikke særlig opbyggelig drejning

Stadigt flere politikere tyr til sex, satire og shaming for at vinde vælgernes opmærksomhed. Det er en farlig cocktail.

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, stod for nylig bag en annonce på verdens næststørste pornoportal, PornHub, med ordlyden: ’Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke’. Ud over at blive omtalt i stort set alle etablerede medier gav annoncen anledning til en lavine af inspirerede memes, dvs. visuelle jokes, på sociale medier: ’Når du er færdig med at spille, så stem på Pernille’, ’Er du til kinky shit? Så stem på Messerschmidt’, ’Når du er færdig med at plette, så stem på Mette’. Flere af samme skuffe kan man enten gætte sig til eller selv give sig i kast med som lettere frivol lyriker.