Ulla Tofte: Uden sin humanistiske kerne kan EU lige så godt være et sted i Rusland

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Når der stemmes til EU-Parlamentet i morgen, er det først og fremmest på en stribe kandidater, der går til valg på løftet om at styrke EU’s autoritet. Kontrol med ydre grænser, større bøder til karteller, strammere regler for social dumpning – you name it.