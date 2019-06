Erhvervsforsker: Kun to partier knækkede koden til at kommunikere rigtigt med de unge vælgere

Mobiletnografi

Om studiet

Mobiletnografi benytter den allestedsnærværende mobiltelefon til at komme helt tæt på de unge førstegangsvælgeres hverdag og oplevelse af at være stemmeberettigede for første gang. Via videoer, selfies, billeder og screenshots direkte fra mobiltelefonen følges de unge alle steder under valgkampen, undtagen i stemmeboksen.

Ti unge i alderen 18-20 år med forskellig geografisk og socialøkonomisk baggrund og fra hele det politiske interessespektrum har indgået i studiet gennem hele valgkampen.

Det er analyse- og rådgivningshuset Wilke, der dagligt har indsamlet data. Wilke specialiserer sig i at rådgive politiske aktører på baggrund af politiske målinger og dybdegående studier af danskernes politiske holdninger og stemmeadfærd.

Studierne af førstegangsvælgere er en del projektet ’Demokrati i en digital verden’, som undersøger digitaliseringens udfordringer og potentialer for det moderne demokrati via empiriske studier af den første generation af unge digitalt indfødte borgere, vælgere og medlemmer.

