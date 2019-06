Studerende: I USA æder de, i Afrika sulter de, i Afghanistan slås de, og i Asien arbejder de, til de brækker ryggen. Eller gør de?

Vi ordner verden med vores fordomme. Det er smart, fordi det hjælper os med at navigere. Problemet er, at vi sjældent kommer derhen, hvor vi ønskede os.

Jeg er født i Afghanistan i 1994, samme år som Taleban opstod i landet. De første 6 år af mit liv gik med at flygte. Først rundt i Afghanistan, så til Pakistan, så tilbage igen – og så rundt i Afghanistan. Jeg husker det i glimt. Noget med, at vi boede 40 mennesker i min families hjem – kusiner, fætre, mostre, onkler, indtil raketterne fandt vej, og vi måtte flygte igen. Jeg husker, at min bror blev sendt til Iran, for at han ikke skulle ende i hæren. Og så husker jeg ikke så frygteligt meget mere.