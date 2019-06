»Det svarer til at ville stoppe en styrtblødning med et børneplaster«: Socialdemokratiets forslag til at hjælpe unge med handikap i uddannelse er ikke godt nok

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Uddannelsessystemet har brug for førstehjælp. Ca. 90 procent af danske unge, som ikke har et handikap, får mindst 02 i dansk og matematik, men det er kun tilfældet for knap 60 procent af de unge, der har en funktionsnedsættelse. Det viser dugfriske tal fra en undersøgelse foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd for Danske Handicaporganisationer, og det er intet mindre end en uddannelsesmæssig katastrofe. Vi bryster os af at have et samfund, hvor alle har stort set lige muligheder for at opnå en uddannelse, men sådan er det bare ikke, hvis man har et handikap.