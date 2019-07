Tidligere indlagt på psykiatrisk afdeling: På min venstre underarm kan man fornemme, hvilken kamp jeg har været igennem. Bare spørg til mine ar!

Både i psykiatrien og i samfundet oplever jeg, at folk synes det er nemmest at reducere mig til en psykisk syg. Men jeg er et helt menneske – bare spørg.

Jeg har det skidt, så jeg går hen til den hvide væg og skal til at gøre noget, der gør rigtigt ondt, men jeg kan mærke, at det føles nødvendigt, så jeg starter så småt med at banke hovedet ind i væggen. Først med nogle små langsomme bank, der efterhånden bliver til hårdere og hurtigere bank, og til sidst så hårdt, at jeg er sikker på, at min medpatient inde ved siden af kan høre det hele. Og når jeg mellem de her bank lige får kigget op på væggen, kan jeg se frisk blod. Min dør bliver åbnet, og noget personale træder ind på mit værelse. De begynder at snakke til mig og spørger, om jeg er okay, men jeg kan ikke svare tilbage. De bliver ved, og til sidst tager de fat i mig.