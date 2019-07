Professor i strafferet til Politikens chefredaktør: Drop folkedomstolen mod forældrene

Konsekvenserne ved ikke at tage ansvar for de udrejste danskere i Syrien kan vise sig at være ganske alvorlige.

Gennem et stykke tid har Politiken bragt en serie fine artikler om den ulykkelige situation for de danske børn, som opholder sig i kurdiskledede lejre sammen med internerede voksne. I forlængelse af den redaktionelle dækning fulgte chefredaktør Christian Jensen 7. juli op med en behjertet opfordring til at få børnene hjem til Danmark. Han påpeger med rette, at man ikke må straffe børn for forældrenes svigt. Dette burde være en selvfølgelighed, som dog indtil nu ikke har udmøntet sig i nogen resolut myndighedsindsats. Indtil videre er kun en enkelt, hårdtsåret 13-årig dreng blevet reddet ud. Og der savnes fortsat en utvetydig politisk udmelding om, at man er indstillet på at foretage sig det nødvendige, og at man snarest vil have en handleplan klar.