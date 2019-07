S-ordfører om Carsten Jensen: Han kan virkelig sætte ord på, hvilke nedrige, inhumane, imbecile, menneskemishandlende og skimlede kældermennesker danskerne har betroet folkestyret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I sidste uge 6.7. slog forfatter Carsten Jensen her i debatsektionen dørene op til sit elfenbenstårns franske altan for at udgyde galde og foragt over alle vi fortabte sjæle, der med held har ledt befolkningen ind i fristelse og derfor (lidt ubelejligt for Jensen) er kommet til at udgøre omtrent tre fjerdedele af Folketingets medlemmer.